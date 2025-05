Tempi duri per lo sport, sempre più prigioniero di eccessi negativi. Assenza di cultura, mancanza di rispetto, tifosi molesti, leoni da tastiera, episodi di violenza. Quando una passione sportiva, anche condita da ironia pungente e meravigliosi sfottò, oltrepassa la linea di confine? Quando l’agonismo, anche quello feroce e ambizioso che giustamente è parte integrante di ogni competizione, acceca il valore di una vittoria o di una sconfitta?

Ha senso appellarsi al galateo del tifo senza apparire bacchettoni o poveri illusi?

Nel novembre 2023 abbiamo applaudito l’inserimento dello sport nella Costituzione italiana. La modifica dell’articolo 33 ha rappresentato una rivoluzione in materia di attività sportiva grazie all’inserimento di un nuovo ultimo comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

Poco più di venti parole, dal potere enorme, per sperare di avviare un percorso di responsabilità nella vita di tutti i giorni, per iniziare a promuovere una società sempre più inclusiva. Lo sport in tutte le sue forme, quindi quella sociale, di base e di formazione. Il valore educativo, quindi lo sport riconosciuto nel ruolo formativo al pari della scuola. E qui sorge il problema principale. A chi deve essere affidato il compito didattico?

Agli allenatori e ai dirigenti, così rispondono in maggioranza quei papà e quelle mamme che si dimenticano di essere genitori delegando ad altri l’insegnamento del rispetto, dell’educazione, delle regole, del contrasto al razzismo e al bullismo. Il risultato? Lo vediamo tutti i weekend in ogni campo, stadio o palazzetto, a qualsiasi livello dallo sport d’élite professionistico a quello dei dilettanti arrivando a quello ludico che è proprio dei bimbi e dei ragazzi.

Genitori invadenti, iperpresenti, ossessionati dalla vita sportiva dei propri figli.

I dati

Varrebbe la pena consigliare loro la lettura degli studi effettuati dall’Institute for the Study of Youth Sports fondato nel 1978 dalla Michigan State University per arginare le pratiche negative e nocive che si verificavano negli sport praticati dai bambini e giovani. Sarebbe utile esporre le relazioni degli esperti psicologi sulle conseguenze dei comportamenti inappropriati da parte dei genitori durante le partite e gli allenamenti dei loro figli e delle loro figlie: creare aspettative irrealistiche causando frustrazione, ansia, abbassamento dell’autostima; un atteggiamento eccessivo e fanatico provoca imbarazzo e irritazione nei figli.

Curiosando nelle statistiche sulle singole discipline si scopre che nel tennis il 40 per cento dei commenti fatti dai genitori durante le competizioni sportive giovanili sono negativi. Non ci stupiamo, il tennis ha una ampia letteratura di genitori ossessionati, senza arrivare a scomodare i padri-padroni di Andre Agassi, delle sorelle Williams, di Jelena Dokic e tralasciando, perché non è questo il tema, i tanti altri casi che rientrano nella criminalità di abusi e violenze.

Recentemente assistiamo al tira e molla della collaborazione tra Stefanos Tsitsipas e suo padre Apostolos, un rapporto evidentemente troppo conflittuale. In aggiunta al ruolo della madre, l’ex tennista greco-russa Julia Salnikova che risulta spesso inopportuna nelle sue esternazioni, quando è seduta in tribuna durante le partite del figlio ex numero tre del mondo, arrivando a farlo vergognare in mondo visione quando ha fatto irruzione in sala stampa per bacchettare pubblicamente il figlio che era impegnato a rispondere alle domande dei giornalisti.

Il signor Haliburton

Un imbarazzo simile lo ha provato martedì scorso, 29 aprile, Tyrese Haliburton per colpa del padre John, un ex allenatore di basket che ha trasmesso al figlio l’amore per il basket fino a vederlo diventare un playmaker Nba. Ha segnato il canestro decisivo, a 1,3 secondi dalla fine, nell’incredibile rimonta dei suoi Indiana Pacers in Gara 5 del primo turno playoff contro la franchigia di Milwaukee della stella Giannis Antetokounmpo.

Al suono della sirena il signor Haliburton è stato protagonista di una invasione di campo, lui che è uno dei padri più plateali e riconosciuti dell’Nba, si siede a bordo campo, indossa la maglia di Tyrese. Questa volta però ha superato il limite. È andato dritto da Giannis per provocarlo, gli ha sventolato in faccia un asciugamano con la foto del figlio e lo ha insultato. Difficile trovare una spiegazione ad un simile gesto, perdere l’occasione di festeggiare tuo figlio per deridere un avversario.

Capire cosa spinga un uomo di 68 anni ad offendere uno dei migliori giocatori di questo sport, due volte MVP, vincitore del titolo Nba nel 2021, nel momento esatto in cui sta metabolizzando una cocente sconfitta, cioè la terza eliminazione consecutiva dei Bucks al primo turno dei play off. Per altro, Antetokounmpo non è nemmeno un fuoriclasse insolente o che si esibisce in provocazioni, tutt’altro.

È un giocatore giocoso, in tutto il mondo è considerato un modello di ispirazione e di riscatto, arrivato in Usa nel 2013 dalla Grecia, cresciuto in condizioni di estrema povertà, fin dalla tenera età di sette anni faceva l’ambulante per le strade di Atene cercando di racimolare qualche soldo per aiutare i genitori, immigrati dalla Nigeria.

Davanti ai microfoni Giannis ha dato una delle sue ennesime lezioni di stile e compostezza nel definire il gesto del padre di Haliburton: «Sono felice per suo figlio, sono felice che lui sia felice per suo figlio, ma venire da me e mancarmi di rispetto e insultarmi è totalmente inaccettabile. Bisogna essere umili anche nella vittoria. Molti pensano che quando si vince si abbia il diritto di essere irrispettosi e provocare, ma io non sono d’accordo. Mio padre (scomparso nel 2017, ndr) mi ha cresciuto insegnandomi a comportarmi bene, è stata la persona più rispettosa che io conosca. Quando parti dal nulla e lavori tutta la vita per vendere roba per strada, ti crei questa mentalità di umiltà per tutta la vita, non vuoi mai mancare di rispetto a nessuno».

Per la cronaca, Tyrese Haliburton si è vergognato, ha definito totalmente inappropriato il gesto del padre che ha ottenuto una punizione severa: la dirigenza degli Indiana Pacers ha deciso di vietargli di assistere alle partite del figlio, in casa e in trasferta, nel prossimo futuro.

Rissa di Carnevale

Nessuna novità, verrebbe da dire. Perché assistiamo continuamente a episodi di genitori esaltati che sfogano le loro frustrazioni persino durante partite di bimbi e ragazzi. Insultando i rivali dei figli, e ancor più spesso minacciando arbitri che hanno 12 o 16 anni.

Restando in tema pallacanestro, il fondo si è toccato lo scorso 16 marzo durante un torneo di minibasket del Carnevale di San Vincenzo, in provincia di Livorno. La finale si giocava tra le squadre di Follonica e Rosignano, sul parquet piccoli cestisti tra i sette e nove anni, in tribuna i genitori bisticciavano, urlavano, fino a quando sono volati pugni in faccia. Sono dovuti intervenire i carabinieri per ristabilire la calma, la finale è stata sospesa, i bambini hanno fatto rientro negli spogliatoi terrorizzati, scioccati, in lacrime.

Un plauso lo meritano le due società che hanno denunciato i fatti, con un chiaro richiamo alla responsabilità del comportamento dei genitori. Nei giorni successivi gli stessi bambini sono tornati in campo e hanno voluto esporre uno striscione davanti ai loro papà e alle loro mamma. Avevano scritto e colorato una frase: «Lasciateci divertire».

Un desidero ma anche un imperativo. In un mondo ideale il miglior antidoto all’escalation di inciviltà e violenza che sta infestando lo sport giovanile. La domanda che dovrebbe ricevere ogni figlio/a dopo una partita o una gara sportiva: ti sei divertito/divertita?

