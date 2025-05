Nel gennaio del 2018, in Cile, finì l’incantesimo carismatico di papa Francesco. Il suo viaggio, che poi proseguì in Perù, fu un fallimento e così è ricordato e percepito nel paese e in America latina, fuori e dentro le chiese. Due furono i grandi errori, per certi versi inaspettati, da parte del pontefice.

Due errori

Il primo fu dare per buono nella preparazione della visita – sconsigliata più volte dal governo sotto la presidenza di Michelle Bachelet – lo scenario che gli era stato presentato sulla base delle informazioni di due cardinali suoi amici: l’ottantatreenne italo-cileno Riccardo Ezzati e il cileno Francisco Errázuriz, che di anni ne aveva novantadue. Tutto indicava che non era il caso di dare retta a questi consiglieri, ma così non è stato.

L’altra cantonata è stata fatale perché questi ex arcivescovi di Santiago provarono a coprirsi con il carisma di Francesco. In questa visione dei massimi esponenti della gerarchia cattolica cilena si trattava di minimizzare la gigantesca questione degli abusi, decennale, spudoratamente occultata e in buona parte riconducibile alla protezione dei due cardinali.

In questa trappola Bergoglio è caduto, per scelta. Sul suo tavolo di lavoro in preparazione del viaggio c’era infatti un’altra versione dei fatti – opposta, autorevole e angosciata – firmata da migliaia di cattolici, in particolare laici e preti, tra cui alcune vittime.

Il caso Karadima

La linea dirimente era il caso del sacerdote Fernando Karadima, un abusatore seriale morto dopo essere stato spretato, ma ritenuto per anni un «santo, capace di attrarre decine di vocazioni»; salvo poi, strada facendo, nel percorso verso il sacerdozio abusare sistematicamente di loro. Con la copertura anche di una parte della gerarchia e di altri suoi pupilli ormai vescovi.

Il più famoso e discusso era monsignor Juan Barros, difeso e protetto da papa Francesco benché il comando delle forze armate avesse chiesto con urgenza al Vaticano di cambiarlo presto perché oggetto di sospetti pesanti nel suo rapporto con i soldati.

Papa Francesco allora lo spedì a frequentare i corsi di un gesuita spagnolo psicoterapeuta, dove – prima e dopo questa vicenda – aveva mandato altri ecclesiastici sospettati di omosessualità nonché di abusi. Poi, nonostante tutto questo, dopo la terapia il pontefice nominò Barros vescovo di Osorno, nel Cile meridionale. Da qui, dopo qualche tempo, Bergoglio dovette spostarlo per la sollevazione popolare di molti fedeli che per settimane presidiarono il duomo.

Juan Carlos Cruz, James Hamilton e José Andrés Murillo sono le tre vittime più famose di Karadima, il quale aveva agito con la complicità e il silenzio di Barros e di altri tre vescovi scelti tra i seguaci dello stesso Karadima. Le tre vittime ingaggiarono una dura battaglia, vinta nei tribunali, contro la gerarchia cattolica cilena.

A loro il pontefice dapprima chiese pubblicamente «prove» di quanto denunciavano. Cruz, con doloroso sarcasmo domandò al papa: «Vuole un selfie?». Più tardi, facendo marcia indietro, in seguito a dure pressioni di numerosi cardinali e vescovi, Francesco chiese loro perdono, lasciando ugualmente alle spalle un ricordo sconcertante.

Anno tremendo

Durante il viaggio in Cile papa Francesco sentì nella sua carne la lacerazione del fallimento. La visita, dopo le prime confuse e tiepide dichiarazioni di condanna degli abusi tra i membri del clero, creò un gelido fossato fra il pontefice e i fedeli, ormai in fuga, mentre si evocavano i successi di popolo della visita di Wojtyła nel 1987.

Poco prima di lasciare il paese per recarsi in Perù, il 18 gennaio 2018 a Iquique, nella grande distesa di Campo Lobitos affacciata sul Pacifico, i 400mila fedeli che si aspettavano si ridussero a 40mila. Francesco, con i paramenti sacri addosso, aggrappato al pastorale, da solo dovette difendersi dall’assalto dei giornalisti che lo bombardavano di domande perentorie. Icona tremenda di una solitudine devastante.

Si era spezzato il “sortilegio bergogliano”. Non era più vero che dove lui arrivava tutto andava a posto. Pochi mesi dopo, il 26 agosto, durante il viaggio in Irlanda si fece vivo l’arcivescovo e nunzio Carlo Maria Viganò, scismatico, con una sua prima delirante lettera contro il pontefice.

Insomma, fu un anno tremendo, anche perché come conseguenza della questione degli abusi in Cile – e degli errori del papa che aveva dato credito ai suoi amici – vi fu il primo e unico caso nella storia in cui tutti i vescovi di un episcopato, ben trentaquattro, dichiaravano in una conferenza stampa di aver presentato in blocco al pontefice la loro rinuncia.

Cominciava così un’altra storia, ancora aperta. Tutta da indagare e da scrivere.

