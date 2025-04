Il corpo di Ilaria Sula, 22enne scomparsa il 25 marzo, è stato ritrovato in una valigia in fondo a un dirupo. L’ex fidanzato della vittima ha confessato. Le storie si ripetono, ma contarle non è facile. Il Viminale ha deciso di cambiare la periodicità di diffusione dei dati. Donata Columbro: «I dati sono fondamentali per seguire l’evoluzione del fenomeno, capire le sue caratteristiche e soprattutto tenere cittadine e cittadini informati»

Il corpo di Ilaria Sula è stato ritrovato mercoledì mattina: era in una valigia in fondo a un dirupo nei pressi di Poli, una città vicino a Roma. Mancano ancora molti dettagli per capire la situazione, quello che è certo è che l’ex fidanzato della vittima ha confessato.

Ilaria Sula aveva 22 anni, originaria di Terni ma viveva a Roma, dove studiava statistica all’università La Sapienza. Era scomparsa dal 25 marzo e per il suo omicidio è stato fermato Mark Antony Samson, 23 anni e anche lui studente universitario.

Secondo le informazioni disponibili, l’aggressore avrebbe ucciso la ragazza accoltellandola nel suo appartamento a Roma, per poi sbarazzarsi del corpo dopo averlo chiuso in una grande valigia. In casa sembra ci fossero anche i genitori di Samson e il tutto sarebbe avvenuto almeno 48 prima del ritrovamento. I reati contestati sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Le stesse storie

Ilaria Sula è il nome dell’ultima vittima. Tre giorni prima il nome era quello di Sara Campanella. Entrambe giovani, entrambe studentesse universitarie, entrambe vittime di femminicidio. Cambiano i nomi, ma le storie rimangono le stesse.

Era stato il femminicidio di Giulia Cecchettin a rompere alcuni stereotipi, rendendo evidente che le violenze e i femminicidi non riguardano una specifica classe d’età, né sono diffusi solo tra chi non ha un titolo di studio elevato. E adesso arrivano le uccisioni di Campanella e Sula a ribadire che non è un fenomeno emergenziale che riguarda solo alcuni gruppi sociali, ma strutturale e pervasivo, e che, come tale, dovrebbe essere affrontato.

Dopo l’omicidio Cecchettin si sono riempite le piazze di tutta Italia. La richiesta era chiara: le donne non volevano più morire ammazzate e chiedevano che la politica applicasse interventi strutturali per contrastare il fenomeno.

A quasi un anno e mezzo di distanza da quel femminicidio dell’11 novembre 2023, però, interventi strutturali non ce ne sono visti. Così, dopo gli ultimi due femminicidi, le donne hanno deciso di tornare in piazza: a Bologna Non una di meno (Nudm) ha organizzato, il 2 aprile, una fiaccolata in piazza Maggiore «per chi non c’è più, per chi è in pericolo, per chi lotta ogni giorno. Per dire basta» e lo stesso è avvenuto in altre piazze d’Italia.

Sembra una storia che si ripete, in cui cambiano solo nomi e volti, ma gli agenti rimangono gli stessi. Quindi di nuovo si torna a parlare della necessità di un cambiamento culturale e sociale perché, come ricorda Nudm, «ogni volta che un’amica non torna, ogni volta che pesiamo le parole per lasciare o rifiutare un ragazzo, ogni volta che mandiamo la posizione a un amicə quando siamo a un appuntamento, ogni volta che torniamo a casa a passo svelto la notte, ogni volta la paura è che possiamo essere noi o la nostra amica».

Ma quante siamo

Le storie si ripetono, ma contarle non è facile. L’unico database aggiornato disponibile al momento è quello di Non una di meno. Fino a dicembre 2024 anche il ministero dell’Interno diffondeva un report settimanale sugli omicidi volontari, in cui specificava il numero di donne uccise e di donne uccise da partner o ex partner. Quell’aggiornamento all’improvviso è diventato mensile, e in più a febbraio e a marzo non è stato pubblicato. Questo significa che i dati più recenti risalgono a gennaio 2025, quindi più di due mesi fa.

A mettere in evidenza questo problema è stata per prima la giornalista Donata Columbro che mercoledì 2 aprile, invece di pubblicare la sua newsletter settimanale “Ti spiego il dato”, ha detto che avrebbe scioperato. «Sciopero perché qui siamo a una al giorno» e poi ancora «sciopero perché gli ultimi dati disponibili dal ministero dell’Interno sono di gennaio 2025», ha scritto.

«Può essere lecito che il ministero dell’Interno e il Servizio di analisi criminale decidano di cambiare la periodicità dell’aggiornamento di questi dati, se magari vengono svolte ulteriori analisi e possono offrirci maggiori informazioni sugli omicidi di genere», ha detto a Domani Donata Columbro.

«Ma questi cambiamenti devono essere comunicati ai cittadini e alle cittadine perché si tratta di dati pubblici», e il fatto che adesso sulla pagina l’ultimo report presente sia quello di gennaio «ci fa capire quanta poca cura si ha nel comprendere che i dati sono fondamentali per seguire l’evoluzione del fenomeno, capire le sue caratteristiche e soprattutto tenere cittadine e cittadini informati». L’associazione Ondata, ha spiegato Columbro, è in contatto con il Servizio analisi criminale, che ha comunicato che l’aggiornamento dei dati diventerà trimestrale, ma al momento non sono note le ragioni della scelta.

I femminicidi quindi continuano, anche se ora è più difficile contarli. Con loro tornano gli appelli della politica, la rabbia dei gruppi femministi, la volontà di cambiamento delle piazze.

