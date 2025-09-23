L’immortalità è un sogno proibito. E lo resterà anche per i più potenti

La conversazione captata in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale dimostra che Xi Jinping e Putin sono piuttosto preoccupati dall’idea di invecchiare. Ma davanti alle loro parole è bene precisare: è vero che l’aspettativa di vita umana si è allungata enormemente, grazie soprattutto ai progressi della medicina, ma è totalmente infondato che in futuro riusciremo a vivere ancora più a lungo trapiantandoci di continuo organi nuovi, e non arriveremo mai a campare fino a 150 anni