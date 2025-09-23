dagli autocrati ai re della silicon valley

L’immortalità è un sogno proibito. E lo resterà anche per i più potenti

Andrea Casadio
23 settembre 2025 • 07:00

La conversazione captata in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale dimostra che Xi Jinping e Putin sono piuttosto preoccupati dall’idea di invecchiare. Ma davanti alle loro parole è bene precisare: è vero che l’aspettativa di vita umana si è allungata enormemente, grazie soprattutto ai progressi della medicina, ma è totalmente infondato che in futuro riusciremo a vivere ancora più a lungo trapiantandoci di continuo organi nuovi, e non arriveremo mai a campare fino a 150 anni

Di cosa parlano tra loro i leader autocratici quando si incontrano in giro per il mondo? Di come diventare immortali, ora lo sappiamo. Mercoledì 3 settembre, a Pechino si è tenuta la grandiosa Parata della Vittoria, che festeggiava l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. La Cctv, la tv di stato cinese, ha trasmesso in diretta l’evento. All’inizio del collegamento, le telecamere hanno ripreso la delegazione dei 27 leader mondiali che si avviavano solenni e compatti verso

Per continuare a leggere questo articolo

Andrea Casadio

È medico, giornalista e autore tv. Ex docente universitario ed ex ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, ha partecipato agli studi sulla memoria che hanno permesso a Eric Kandel, capo del laboratorio, di ottenere il premio Nobel per la Medicina nell'anno 2000. Ha collaborato come inviato e autore televisivo a varie trasmissioni (Turisti per caso, Sciuscià, Velisti per caso, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita).