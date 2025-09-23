L’immortalità è un sogno proibito. E lo resterà anche per i più potenti

La conversazione captata in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale dimostra che Xi Jinping e Putin sono piuttosto preoccupati dall’idea di invecchiare. Ma davanti alle loro parole è bene precisare: è vero che l’aspettativa di vita umana si è allungata enormemente, grazie soprattutto ai progressi della medicina, ma è totalmente infondato che in futuro riusciremo a vivere ancora più a lungo trapiantandoci di continuo organi nuovi, e non arriveremo mai a campare fino a 150 anni
Di cosa parlano tra loro i leader autocratici quando si incontrano in giro per il mondo? Di come diventare immortali, ora lo sappiamo. Mercoledì 3 settembre, a Pechino si è tenuta la grandiosa Parata della Vittoria, che festeggiava l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. La Cctv, la tv di stato cinese, ha trasmesso in diretta l’evento. All’inizio del collegamento, le telecamere hanno ripreso la delegazione dei 27 leader mondiali che si avviavano solenni e compatti verso