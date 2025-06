La vittoria in Champions League del Psg è stata il trionfo di Luis Enrique e della sua organizzazione. È il pianto di Marquinhos, da 12 anni a Parigi e capitano della squadra. È la gioia di Gigio Donnarumma, che le mani su quella coppa ha iniziato a metterle in tutte le partite di fase a eliminazione con le sue parate. Ma è anche il simbolo di un nuovo calcio. O meglio, di una nuova figura di calciatore che si fa largo. Un nuovo prototipo di campione che ha in Dembélé, Kvaratskhelia e Doué i perfetti modelli.

I tre attaccanti del Psg formano un tridente particolare. A suo modo unico. Seppur con alcune differenze, i tre parigini hanno molte caratteristiche in comune: sono velocissimi, sono in grado di strappare aprendo in due le difese avversarie e sono fortissimi nel dribbling. Tre qualità in comune che li rendono intercambiabili e che permettono a Luis Enrique di farli svariare per tutto il campo.

In partenza Kvara è a sinistra, Dembélé al centro e Doué a destra. Ma nel corso dei 90 minuti tutto cambia costantemente. Spesso capita di trovare il più giovane Doué a sinistra, con Kvara che scala al centro e Dembélé spostato a destra. Ma anche il georgiano può spostarsi a destra, riportando al centro dell’attacco l’ex Barcellona. Risultato? Con l’eterno movimento degli attaccanti, i difensori avversari non sanno dove andare. Un movimento corale che sfianca gli avversari ed esalta le caratteristiche del singolo.

Sì, perché ognuno dei tre dà il meglio di sé quando ha il pallone tra i piedi. La facilità con cui saltano il diretto avversario è disarmante. Palla al piede sono imprendibili e riescono a passare attraverso le difese avversarie come se fossero in grado di attraversare la materia. Scompaiono e appaiono. Sempre con il pallone incollato al piede. Si stacca solo per entrare in rete o raggiungere un compagno libero. Una qualità che possiede anche Barcola, il primo cambio dalla panchina dei parigini ma che rispetto ai tre titolari deve migliorare nel tiro in porta. Ma avercene di riserve del genere.

Sono i tratti che definiscono un nuovo prototipo di campione e che ritroviamo anche in Lamine Yamal, il calciatore del presente e del futuro. Anche lo spagnolo del Barça non sembra correre in mezzo agli avversari ma attraverso. Impressiona per la semplicità con cui li supera. Hanno provato a triplicare la marcatura su di lui, ma neanche così l’hanno fermato. Squarcia le difese con un movimento, un dribbling, una finta, uno scatto, un passaggio. Come Cole Palmer, che con i suoi assist ha ribaltato la finale di Conference League e regalato la coppa al Chelsea.

«Ero stufo di ricevere la palla e di andare all'indietro o di lato, così ho pensato che al successivo passaggio sarei andato io, e ha funzionato». Ha spiegato così la sua partita. Semplice, efficace. Arrogante? Anche. Il prototipo di nuovo campione ha anche un po’ di sana arroganza. La giusta dose, che gli consente di credere nelle sue capacità e di risolvere le partite apparentemente da solo. Se per anni si è detto che le ali non dribblavano più, per tornare a rivedere esterni capaci di saltare l’avversario era necessario lavorare sulla tecnica ma anche sulla sicurezza in sé stessi.

Eppure, rispetto al recente passato, il nuovo campione è anche più disponibile al sacrificio. Tutti i giocatori citati sono fondamentali nelle proprie squadre anche in fase di non possesso. Sono i primi a pressare e a recuperare palloni. I primi a correre anche quando non hanno la palla al piede. Per questo sono elogiati dai loro allenatori. «A chi darei il Pallone d’Oro? Al signor Ousmane Dembélé – ha dichiarato Luis Enrique – non ho alcun dubbio, avete visto come ha difeso contro l’Inter? Solo per questo meriterebbe il premio. È così che si guida una squadra: gol, titoli, leadership, difesa e pressing a non finire».

L’allenatore campione d’Europa ci ha così fornito l’identikit perfetto del nuovo campione. Un giocatore arrogante con la palla tra i piedi ma umile in fase di non possesso. Un’arroganza moderna. Sfrontata e misurata. Una sfacciataggine 2.0 che annuncia il futuro.

