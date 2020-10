Test sierologici gratuiti per studenti e insegnanti. La regione Emilia Romagna dà il via allo screening gratuito e rapido in15 minuti. Disponibile su prenotazione in oltre 660 farmacie, quelle che per ora hanno aderito da Piacenza a Rimini, ma il numero è in continuo aumento. Rimarrà attiva fino al 30 giugno 2021, con la possibilità di sottoporsi al test anche più di una volta lungo l’anno scolastico.

Continua, quindi, la capillare indagine epidemiologica, con cui la regione guidata da Stefano Bonacini rafforza ulteriormente l’attività di prevenzione e controllo contro il contagio da Covid-19. Dalla regione fanno sapere che la distribuzione dei test gratuiti è stata resa possibile grazie all’accordo siglato con le associazioni di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.

Chi ne ha diritto

Possono accedere al test gratuito tutti i bambini e ragazzi da 0 ai 18 anni e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, con i loro genitori, fratelli e sorelle e gli altri familiari conviventi. Coinvolta anche un’altra fascia significativa della popolazione: gli universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna. Ogni test costa al Servizio sanitario 16,76 euro, ma sarà gratuito per chi lo richiederà ed è incluso nella categorie indicate dalla regione.

Dove fare il test

È sufficiente prendere appuntamento con il farmacista. In caso di minorenni, un genitore o tutore deve dare il proprio consenso ed essere presente al momento del controllo.

Il farmacista registrerà sul Portale regionale delle Farmacie i dati della persona che si sottopone al test: in caso di positività, il cittadino sarà contattato dall’Azienda sanitaria per eseguire il tampone nasofaringeo.

Intanto la misura adottata in Emilia Romagna ha suscitato interesse anche in altre regioni. In Abruzzo e Piemonte il partito democratico che venga attuata anche in queste regioni.

