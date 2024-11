Il portone dell'abitazione dell'europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, a Canosa di Puglia, nel nord Barese, è stato incendiato la scorsa notte mentre il politico e la sua famiglia erano in casa. Sul caso sta indagando la polizia e non si sono registrati danni o feriti. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato intorno alle tre di notte del 30 novembre e sarebbe stato provocato dal lancio di una molotov. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta contro ignoti. L’ipotesi di reato è danneggiamento a seguito di incendio. Si tratta del terzo episodio dello stesso tipo registrato in città nelle ultime settimane. Prima del politico, sono stati dati alle fiamme i portoni delle abitazioni di un direttore di banca e di un dirigente del Comune di Canosa.

Francesco Ventola è stato anche sindaco di Canosa, presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. E fino allo scorso giugno era capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Puglia.

Reazioni

Immediata la solidarietà da parte del mondo politico. Il primo a esprimersi fra tutti è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. «Esprimo ferma condanna per il vile atto intimidatorio subito questa notte dall’europarlamentare Francesco Ventola e dalla sua famiglia nella loro abitazione di Canosa di Puglia dove qualcuno - secondo le prime notizie - avrebbe cosparso sul portone del liquido infiammabile, prima di appiccare le fiamme e fuggire. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma rimane un episodio gravissimo e che per le modalità ricorda quanto avvenne nel lontano 1973 ai fratelli Mattei, nel quartiere di Primavalle a Roma, i quali persero la vita dopo un incendio appiccato nel cuore della notte alla porta di casa. A Francesco Ventola e alla sua famiglia la vicinanza più sentita mia personale e del Senato della Repubblica».

«Esprimo la mia solidarietà all'eurodeputato di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, per il vile attacco subito con l'incendio della sua porta di casa, a quanto apprendiamo dalla stampa, per mezzo del lancio di una molotov», ha detto invece il segretario del Partito democratico Puglia Domenico De Santis.

Il commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D'Attis, e il suo vice Dario Damiani, in una nota hanno espresso «solidarietà e vicinanza, a nome di tutta Forza Italia Puglia, a Francesco Ventola per il vile e gravissimo attentato alla sua abitazione di questa notte». «Siamo sicuri - aggiungono - che l'amico Francesco non si farà intimidire e proseguirà col il consueto rigore la sua attività politica. Auspichiamo - concludono - che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia». Messaggi di supporto anche dalla Lega.

