Un vasto incendio ha colpito oggi il centro di Milano. Il rogo, divampato all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, in zona Porta Romana, è stato causato dall’esplosione di bombole di ossigeno che si trovavano in un furgone parcheggiato in strada.

Il conducente del furgone è stato portato in ospedale per leggere ustioni a una mano e a una gamba, ma non è in pericolo di vita. L’uomo aveva provato a domare l’incendio prima di allontanarsi. Non ci sono altri feriti. L’incendio ha coinvolto anche i 5 veicoli in sosta ai lato della strada.

Un funzionario dei vigili del fuoco, Carlo Cardinali, ha riferito che «il furgone ha cominciato a bruciare e probabilmente la presenza di ossigeno ha sviluppato enormemente la combustione quindi per irraggiamento è stata interessata la palazzina di fianco per tre piani e parte di una scuola. Tutti evacuati, nessun ferito». I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, mentre le forze dell’ordine hanno chiuso tutte le strade circostanti.

Le bombole erano destinate a una farmacia a piano terra che ha preso fuoco, insieme al primo e al secondo piano dello stesso edificio. Il palazzo è stato però evacuato, insieme al contiguo asilo nido. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha escluso che si tratti di «un attentato o che le cause del rogo siano dolose».

