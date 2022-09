Almeno una persona è ferita in modo grave: a prendere fuoco la Nitrolchimica di San Giuliano Milanese, a 15 chilometri dal centro che si occupa di smaltimento rifiuti e solventi

Sei persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nell’incendio di uno stabilimento chimico a 15 chilometri dal centro di Milano. Una colonna di fumo nero aleggia da questa mattina sul comune di San Giuliano Milanese e il sindaco, insieme ai primi cittadini delle città vicine, ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre e a non avvicinarsi all’incendio. Secondo l’Arpa regionale, è ancora presto per stimare i danni dell’incidente e la sua pericolosità.

L’incendio sarebbe partito intorno alle 10.15 dalla Tomolpack, un’azienda di confezioni, ma si sarebbe esteso alla vicina Nitrolchimica, una società che si occupa di smaltimento di rifiuti tossici e solventi. È questo secondo incendio a destare maggiori preoccupazioni, visto il potenziale inquinante del materiale incendiato.

L’incendio è ancora in corso e sta consumando migliaia di litri di solvente. Circa cento uomini dei vigili del fuoco sono al lavoro, mentre misurazioni della qualità dell’aria vengono prese anche da un elicottero, mentre la direzione del vento viene monitorata.

© Riproduzione riservata