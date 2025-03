Il gip ha disposto i domiciliari per l’architetto, già vicepresidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia di Milano. È accusato di corruzione, falso e depistaggio

Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia ha arrestato un ex dirigente del comune di Milano, nell’ambito di uno dei filoni delle inchieste sull’urbanistica della procura meneghina. Il gip Mattia Fiorentini ha disposto i domiciliari per Giovanni Oggioni, architetto, già vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) di Milano. È accusato di corruzione, falso e depistaggio.

Quanto raccolto dagli inquirenti, in più filoni investigativi, tutti riconducibili ai più grandi progetti urbanistici sul territorio del comune di Milano, avrebbe fatto emergere l’esistenza di un “sistema” – composto da membri della Commissione per il paesaggio, da operatori economici, progettisti privati e soggetti interni all’amministrazione comunale milanese – che aveva l’obiettivo di favorire il rilascio di titoli edilizi illeciti e di realizzare operazioni immobiliari altamente speculative.

Oggioni, secondo le indagini svolte dalla Gdf, avrebbe ricevuto altre utilità da un’associazione di categoria dei costruttori edili e da un operatore economico del real estate, per favorire il buon esito di numerose pratiche edilizie. Avrebbe inoltre falsamente rappresentato lo stato dei luoghi (ad esempio, sul superamento delle altezze consentite, sull’aggiramento delle norme sui cortili, ampliamento delle cubature e superfici edificabili) nell’ambito di alcuni iter autorizzativi edilizi, e modificato le credenziali di accesso dei cloud già sottoposti a sequestro lo scorso mese di novembre dai finanzieri dello stesso nucleo, impedendo così alla polizia giudiziaria di procedere alle copie forensi.

Sono in corso perquisizioni nel comune di Milano, nelle sedi dell’Assimprendil Ance e dell’Abitare In spa (i loro progetti sono stati oggetto di valutazione da parte della commissione per il Paesaggio e avrebbero disposto utilità nei confronti di Oggioni), negli uffici del dirigente della Direzione Rigenerazione Urbana, e nei confronti di altri soggetti indagati e non.

© Riproduzione riservata