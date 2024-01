Quattro anni e quattro mesi. È questa la condanna patteggiata dallo Youtuber Matteo Di Pietro che lo scorso 14 giugno a bordo di un suv Lamborghini uccise un bimbo di cinque anni che viaggiava a bordo di una smart insieme alla madre e alla sorella. A Di Pietro sarebbero state riconosciute le attenuanti.

Cosa è successo

Insieme ad altri youtuber del canale Theborderline Di Pietro era alla guida di un suv Lamborghini da diverse ore, con l’obiettivo di girare un contenuto video per la pagina social del gruppo. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto nell’area di Casal Palacco, al momento dello schianto l’auto – noleggiata qualche ora prima – viaggiava a oltre 120 km/h su una strada in cui il limite era di 50 km/h.

Nell’ordinanza con cui il gip aveva disposto gli arresti domiciliari si legge: «L’assenza di tracce di frenata dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'incidente».

Le analisi del sangue non avevano mostrato tracce di alcol, ma Di Pietro non era negativo al test antidroga. Sono state riscontrate tracce di cannabinoidi ma non è stata dimostrata la loro assunzione nel giorno in cui si è verificato l’incidente.

