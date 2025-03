L’assistente parlamentare a Bruxelles dell’onorevole Fulvio Martusciello è stata arrestata nelle scorse ore su mandato della autorità belghe. Si tratta di Lucia Simeone, detta Luciana, che da tempo segue il plenipotenziario di Forza Italia, candidato in pectore del partito azzurro alla guida della regione Campania. Sulla pagina del parlamento europeo, capo delegazione di Forza Italia in Europa, Simeone risulta come una delle assistenti accreditate del forzista, esponente azzurro legatissimo al leader Antonio Tajani, e ministro degli Esteri. Negli anni in cui Martusciello rivestiva il ruolo di capo della delegazione Ue per le relazioni con Israele, Tajani è stato prima vice e poi presidente del Parlamento europeo.

Nelle prossime ore si scoprirà qualcosa in più sulle accuse che vengono mosse a Simeone, per capire se l’arresto è collegato alle due vicende che hanno chiamato in causa Martusciello. Il parlamentare europeo, infatti, nelle scorse ore ha dovuto chiarire in merito a una vicenda relativa a presunte irregolarità nelle loro note spesa. Una notizia diffusa dai quotidiani belgi Le Soir e Knack che fa riferimento a un approfondimento da parte della procura europea. L'indagine, avviata oltre un anno fa, ha portato la polizia belga a monitorare i due politici su richiesta dei magistrati europei.

Sono in corse verifiche per accertare l’eventuale falsificazione delle firme relative alle presenze in aula per ottenere indebitamente l'indennità giornaliera di 350 euro. Il giornale belga Le Soir riferisce che i due, secondo la procura europea, si sarebbero firmati a vicenda la partecipazione ai lavori parlamentari, anche quando solo uno dei due era effettivamente presente, così da incassare il massimo dei rimborsi. Martusciello ha respinto le accuse, affermando che si tratta di «questioni risalenti a quattro anni fa, già chiarite con gli uffici dell'Europarlamento».

Un’altra vicenda, nei giorni scorsi, ha interessato un ex collaboratore del parlamentare azzurro e riguarda, invece, l’arresto di Nuno Wahnon Martins, fermato giovedì in Francia su mandato della procura federale belga. È lui, ha raccontato la testata Expresso, il portoghese coinvolto nel caso di sospetta corruzione di europarlamentari a beneficio di Huawei, colosso cinese delle telecomunicazioni. Secondo i magistrati belgi, che stanno conducendo l'inchiesta e non hanno comunicato finora i nomi delle persone indagate, una società gestita da Wahnon Martins sarebbe stata usata per veicolare le tangenti pagate da Huawei. Domani ha ricostruito che Martins è stato fino al 2019 consigliere politico per le questioni mediorientali di Fulvio Martusciello.

Dal 2019 al 2021 è stato direttore degli affari Ue per la European Paper Packaging Alliance, associazione che rappresenta gli interessi dei produttori degli imballaggi in carta. I suoi rapporti con Martusciello risalgono invece al periodo precedente.

Dal 2015 al 2019 Wahon Martins lavorava come «consulente del presidente della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con Israele». Chi era questo presidente? Proprio Martusciello, che ha rivestito la carica da ottobre 2014 a luglio 2019.

L’arresto di Simeone incrocia queste due vicende? «Ma perché chiamate me, lasciatemi stare, chiedete a Martusciello», dice un familiare della donna.

Più volte contattato Martusciello non ha mai risposto al telefono, era impegnato in un incontro tra i rappresentati del partito e il mondo delle professioni. Insieme a lui Tullio Ferrante, sottosegretario di stato al ministero delle Infrastrutture e il fedelissimo, Franco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia.

