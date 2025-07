La domanda che gira in città è: si sta scambiando un conflitto d’interessi, o un atteggiamento da lobby d’affari, per un fatto da codice penale? Dove risiedono “l’accordo corruttivo” o “l’ingiusto profitto”, elementi costitutivi del reato?

Ci sono tre cose che gli estranei non capiscono dei milanesi per nascita o per scelta (è quasi lo stesso): e stanno emergendo tutte insieme sui temi dell’urbanistica.

La prima, propria di Milano e senza paragoni in altre città italiana, è geopolitica: le grandi fabbriche internazionali, dalla Pirelli all’Ansaldo alla Richard Ginori (vale per decine di nomi), stavano dentro il tessuto urbano. Cioè, sulla porta di casa. Per questo, dismesse la grandi e piccole fabbriche, nella metropoli si sono creati dei vuoti imprevisti. E dal tempo del sindaco Gabriele Albertini, passando per Letizia Moratti, continuando per Giuliano Pisapia e arrivando oggi a Giuseppe Sala, Milano ha scambiato i vuoti con un “pieno”.

Nessun altro posto in Italia poteva fare lo stesso. Troppo piena, questa Milano? Forse, ma ormai le case si prenotano prima ancora che ci siano le fondamenta. E il mattone milanese richiama investimenti. Purtroppo, la ricchezza cresce e si diffonde, ma non si distribuisce. Resta in poche mani, le solite.

Il secondo aspetto potrebbe essere definito come “orgoglio bauscia”: e cioè la gente di Milano crede nella concreta possibilità di poter remare tutti nella stessa direzione, ciascuno rispettando il proprio ruolo. Questo orgoglio antico e trasversale unisce nella retorica del sudore il “cummenda” all’operaio. Qui ci si conosce e tra circoli esclusivi, salotti e bar si discute, si ragiona e, questa la speranza, si “trova la quadra”. È un molto presunto “illuminismo milanese”, ma bisogna sapere che c’è.

Tradizione investigativa

La terza caratteristica riguarda la “tradizione” delle inchieste sull’urbanistica. In origine c’era il “piano casa”, con Salvatore Ligresti invincibile costruttore, finché non scoppiò il primo scandalo. Seguito da un altro, alla fine degli anni ’80, quando Ilda Boccassini, sostituto procuratore, avviò con quello che sarebbe diventato “il capitano Ultimo”, la “Duomo connection”: Cosa Nostra, cioè la mafia, per costruire quattro palazzine in periferia, aveva pagato le tangenti al partito che dominava la scena politica. Ed era quella un’epoca ancora pre-Tangentopoli: perché il 1992, cominciato penalmente con le tangenti sui pannoloni degli anziani ricoverati alla Baggina e continuato con centinaia di confessioni, cambiò per sempre l’Italia.

Ben 33 anni dopo quel big-bang politico-giudiziario, parlando onestamente, oggi c’è la nuova indagine che ha bloccato tantissimi cantieri e mandato le ruspe in garage e i milanesi restano perplessi, incerti e in attesa. Nel senso che si leggono le intercettazioni, ma il sindaco Sala, indagato, dice, più o meno: «Mi spiace, questo non si può fare». E l’architetto Stefano Boeri non sembra pretendere nulla, al massimo manda un warning. Manfredi Catella è certamente il “pezzo grosso”, ma qual è il suo mestiere se non costruire, costruire, costruire?

Lobby o reati?

Quindi, in assenza di prove di palesi mazzette, ma leggendo di consulenze che vengono pagate per lavori effettivamente eseguiti, non è che da parte della procura – è la domanda che gira in città - si sta scambiando un conflitto d’interessi, o un atteggiamento da lobby d’affari, per un fatto da codice penale? Dove risiedono “l’accordo corruttivo” o “l’ingiusto profitto”, elementi costitutivi del reato?

Può darsi che esistano delle carte giudiziarie coperte, ma come abbiamo raccontato ieri il “cantiere zero” di piazza Aspromonte, dal quale l’inchiesta oggi sulle prima pagine è partita, ha rappresentato nei fatti una sconfitta per l’accusa. Il pm vedeva “chiaramente un cortile” e dunque una costruzione illecita al suo interno. Viceversa il tribunale del riesame due volte ha detto che “non è un cortile”. Dopo questa ordinanza, che suonava come un warning, la procura è andata avanti.

Trovando un terreno fertile nelle polemiche perché incide su un serio e sottovalutato tema politico, diciamo sul “ruolo del suolo”. Serve un'altra spiegazione. L’Expo 2015 aveva concentrato tutti i lavori nella zona di Rho e della Fiera. Oggi, con le Olimpiadi 2026, no: la maggior parte dei lavori è concentrata in città. E gli appetiti - legittimi - di ingegneri, architetti e costruttori sono robusti. Ma illeciti?

Sinora, le scelte del Comune sono lineari: non imbrigliare gli investitori esteri e fare in modo che Milano, indubbiamente diventata più bella - a meno che uno non ami l’arcadia delle ringhiere e dei cortili, ormai fintissimi -, sia sempre più “attrattiva” (pessimo aggettivo, ma ormai sdoganato). Su questa decisione e su questa realtà, che hanno diviso molti osservatori in passato – “Ma che città stiamo disegnando? – e che dissanguano al presente ogni medio stipendiato che voglia acquistare un misero trilocale, la magistratura dell’accusa vuole mettere un punto fermo. E lo fa in un periodo giurisprudenzialmente complesso: l’abuso d’ufficio è già sparito nel buio e come provare la corruzione?

Davvero basta un labirinto d’intercettazioni in cui – tornando all’“orgoglio bauscia” – tanti vogliono remare? Nemmeno tra le righe, infatti, si legge che si voglia, come in anni passati, “rubare”.

