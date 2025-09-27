Infermieri cercasi tra carriere bloccate e turni massacranti: la fuga dagli ospedali impoverisce la sanità

Quest’anno sono state presentate 19mila domande per scienze infermieristiche a fronte di oltre 20mila posti. Sommato agli infermieri che scappano all’estero il quadro è allarmante

Negli ospedali italiani mancano gli infermieri. Non è un fenomeno improvviso, ma un logoramento che affonda le radici ben prima della pandemia. La professione, colonna portante della sanità pubblica, è sempre meno attrattiva: turni massacranti, carriere bloccate e stipendi tra i più bassi d’Europa hanno reso difficile trovare chi scelga di indossare il camice. La conferma arriva dai dati universitari: nel 2025, per la prima volta, i posti messi a bando per Scienze infermieristiche superano le do