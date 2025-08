Il mercato globale supererà i 10 miliardi entro la fine dell’anno. In Italia la Vero Volley è all’avanguardia, nel basket la Virtus è tra le poche società ad avere un database di 25.000 giocatori, per il reclutamento sono usati 600-700 parametri. Francesco Olivo, 26 anni, programma la preparazione della partita dando in pasto all’intelligenza artificiale più di 1.000 dati. Cinque vengono scelti e solo uno o due finiscono nei compiti della squadra. Funziona

L’uomo dietro i segreti della Virtus è un ragazzo di 26 anni dall’aria serena. Era un tifoso, aveva l’abbonamento. «Poi sono passato dall’altra parte». Francesco Olivo è educato, gentile, pacato. E prudente. Faceva l’ultimo anno di università quando è entrato a far parte dello staff di Sergio Scariolo, era il 2022: una laurea magistrale in intelligenza artificiale vale molto nella corsa all’oro dello sport.

Oggi Olivo continua a lavorare con Dusko Ivanovic nel club campione d’Italia. «L’intelligenza artificiale in ambito basket è un concetto molto ampio. Non bisogna pensare subito a cose come ChatGpt. Si tratta di metodi numerici avanzati che rientrano sotto questo termine. Non è una moda, ma una questione tecnica, legata a strumenti matematico-statistici». Nessun segreto: l’IA sta stravolgendo le nostre vite, figuriamoci le regole del fare sport. In casa Virtus, però, sono già avanti coi lavori.

La preparazione di una partita comincia da lontano, col dare in pasto all’intelligenza artificiale più di 1.000 dati tra report, tabelle e grafici. Una ventina vengono girati allo staff del coach. Cinque vengono scelti e solo uno, due al massimo, finiscono nei compiti della squadra. Less is more.

Se questo processo di distillazione funziona, dice Francesco, «allora vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Perché alla fine, in campo non ci vanno le statistiche: in campo ci vanno i giocatori, e devono decidere in una frazione di secondo. Non si possono caricare di numeri, diventerebbe controproducente».

I ricavi

L’IA è entrata nei club a tutti i livelli. Secondo l’indagine realizzata da Precedence Research, riportata da Forbes, il mercato globale dell’IA applicata nel mondo dello sport, dopo aver sfiorato i 9 miliardi di ricavi nel 2024, supererà quota 10 miliardi entro la fine di quest’anno. In Italia la Vero Volley è tra le società all’avanguardia. Ma si usa nel calcio, nel tennis, nel basket. E la Virtus non è rimasta indietro.

Massimo Zanetti, patron del club, lo ha detto senza mezzi termini: «La Virtus come società sportiva è la più votata verso il futuro». Si guarda l'Nba, il modello è quello. Ma i gap sono ancora ampi. Certo il Nord America emerge in qualità di leader di questo business perché rappresenta la quota di mercato più sostanziosa, il 35 per cento. L’Europa viene dopo, con il 24 per cento.

Non bisogna immaginarsi automi e assenza di umani. Al contrario, l’IA serve ad ampliare la mole di numeri, e dunque di possibilità. Ma spetta poi agli umani, ai coach come Ivanovic o a dirigenti come il dg Paolo Ronci, fare le scelte. «Credo che il primo grande passo sarà far capire alle società che questi strumenti non vogliono sostituire l’allenatore o il dirigente, ma servono per rendere più facile e veloce il loro lavoro. È un supporto, non un'alternativa», dice Olivo.

L’ingresso di Olidata come main sponsor Virtus per la Lba ha reso il viaggio verso l’intelligenza artificiale ancora più denso. E Cristiano Rufini, presidente della società, ne va fiero. «Crediamo molto in questo progetto. L’intelligenza artificiale sta alzando l’asticella in tutto il mondo dello sport. Permette di ottenere risultati più evoluti in meno tempo. Non è una bacchetta magica, ma è un fattore abilitante che sta avviando una nuova rivoluzione tecnologica».

Chi se ne occupa

L’azienda nata a Cesena negli anni Ottanta oggi lavora con l’intelligenza artificiale. Lo fa in campo medico e non solo. E lo farà anche con la Virtus. Una specie di sinergia, la loro. «Abbiamo una nostra business unit dedicata all’intelligenza artificiale anche nel settore sanitario. Per esempio, stiamo lanciando una soluzione per la predizione del tumore polmonare basata su immagini. Tutto questo know-how sarà messo a disposizione anche della Virtus».

Del resto, da tempo lo sport non è più solo sport. E ormai non è più nemmeno puro business. Sono i dati e i numeri il vero mercato. Lo sono in generale, ora anche nello sport. Se la F1 per anni ha vissuto avvincenti (e drammatiche) spy story sui segreti aziendali, l’IA alzerà il livello di alert negli altri settori. Nessuno vuole dire di più. I report restano top secret. Anche perché i prompt (o codici) scritti da artisti-ingegneri come Olivo valgono moltissimo.

La domanda è: perché valgono? «Costruiamo modelli che generano nuove metriche, calibrate su dati storici, che non corrispondono a quelle tradizionali. Servono a individuare profili nascosti, che sfuggono all’analisi classica».

Nella sua tesi di laurea Olivo ha lavorato su una metrica chiamata Regularized Adjusted Plus-Minus, adattata al basket europeo. Serve a stimare l’impatto di un giocatore al netto dei compagni o avversari presenti in campo. Non considera punti, rimbalzi o assist, ma valuta solo la sua influenza sul gioco.

«Un’analisi di lungo periodo in Eurolega ha mostrato che il giocatore con il maggiore impatto difensivo era Walter Tavares, risultato coerente con le valutazioni tecniche, pur senza conoscere alcun dato classico come stoppate o fisico». La forza di queste metriche, insomma, «è che permettono di cogliere divergenze tra percezione visiva e dato oggettivo. È da lì che nasce il valore aggiunto».

Anzi, spiega ancora Olivo, «non c’è conflitto tra analisi video e dati: si integrano. Quando c’è una discrepanza tra quello che dice l’allenatore e quello che dice il dato, cerchiamo la causa. Capirla ci aiuta a migliorare l’intero processo».

Lo scouting

L’IA aiuta a vedere ciò che l’occhio umano non coglie. Ma ci si affida poi agli staff per preparare match, scegliere profili, fare valutazioni. È un lavoro integrato uomo-macchina. Solo che l’intelligenza artificiale ha ampliato il campo d’azione a dismisura, riducendo i tempi anche a pochi minuti dove un tempo ci sarebbero voluti mesi. E funziona. Sia quando c’è da stilare un report sia quando c’è da fare scouting.

«Facciamo analisi su gruppi di giocatori tramite clustering, per identificare archetipi e cercare profili non in modo tradizionale. Abbiamo sistemi di ranking che generano liste di preferenza nei vari campionati. Uno dei maggiori vantaggi è la possibilità di monitorare decine di campionati contemporaneamente, cosa molto difficile da fare solo con l’analisi video».

Ma, avvertono Olivo e Rufini, «la decisione finale spetta sempre agli allenatori o al direttore generale. I modelli non sono usati in modo cieco: li creiamo noi e, anche se cerchiamo di eliminarli, mantengono dei bias umani».

La Virtus è tra le poche società ad avere un database di circa 25.000 giocatori. Per scegliere un profilo entrano in gioco 600-700 parametri. Ovviamente, dice ancora Olivo, «non sono tutti rilevanti: è l’esperienza umana che serve a capire quali sono davvero utili. Poi ci sono anche le preferenze dei componenti dello staff tecnico, che indicano cosa ritengono significativo in base alla loro esperienza. Noi utilizziamo questi dati per capire quali possono portare un reale valore». E con l’intelligenza artificiale è tutto più snello e agevole. Per vincere, poi, ci vuole anche un po’ di cuore.

