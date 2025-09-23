Caraibi e documenti, l’incontro segreto tra i boss e gli uomini di Rama

true false

In fondo l’Albania è un’immensa isola felice. I miliardari ci fanno i resort, chi ha i soldi investe, i turisti ci trascorrono le vacanze, gli Stati portano i migranti, i narcos riciclano e festeggiano le nuove imprese. Ed è proprio su un’isola che voglio chiudere questo libro. Siamo nelle Antille Olandesi, dove nel gennaio del 2019, secondo la direzione investigativa antimafia, si sarebbe tenuto un incontro tra affaristi, narcos ed esponenti del governo di Rama. Proprio così. Per la prima volta