La prima “manovra” di Leone XIV: perché il papa ridimensiona lo Ior

true false

Leone XIV fa la sua prima mossa sul fronte delle finanze vaticane con una scelta destinata a lasciare il segno. Prevost, con un motu proprio dal titolo Coniuncta cura, ha infatti abrogato quanto stabilito dal suo predecessore in materia di investimenti finanziari, e aperto una nuova strada. In pratica è accaduto che Leone ha levato allo Ior, l’Istituto per le opere di religione, la gestione esclusiva degli investimenti in campo finanziario, concedendo all’ Apsa, cioè l’Amministrazione del patrim