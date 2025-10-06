SANTA SEDE

La prima “manovra” di Leone XIV: perché il papa ridimensiona lo Ior

Francesco Peloso
06 ottobre 2025 • 18:37

Con un motu proprio Prevost rivede la decisione di Francesco di affidare in esclusiva gli investimenti finanziari all’Istituto per le opere di religione. Ora l’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica potrà ricorrere a «intermediari finanziari stabiliti in altri Stati»

Leone XIV fa la sua prima mossa sul fronte delle finanze vaticane con una scelta destinata a lasciare il segno. Prevost, con un motu proprio dal titolo Coniuncta cura, ha infatti abrogato quanto stabilito dal suo predecessore in materia di investimenti finanziari, e aperto una nuova strada. In pratica è accaduto che Leone ha levato allo Ior, l’Istituto per le opere di religione, la gestione esclusiva degli investimenti in campo finanziario, concedendo all’ Apsa, cioè l’Amministrazione del patrim

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).