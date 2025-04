Forse convinto di esercitare maggiore influenza sul presidente russo, Francesco non ha capito che la neutralità non si compensa con l’aiuto umanitario. Ora i cardinali riuniti a Roma dovranno discutere della guerra. Con l’unico porporato ucraino che svolge il suo ministero in Australia

L’agenda delle congregazioni generali del collegio cardinalizio è strapiena di argomenti delicati e rischiosi. I cardinali che partecipano hanno una grande voglia di parlare, porre domande e illustrare dubbi. Gli interventi avranno limiti di tempo per dare spazio a tutti ma non ci saranno limiti agli argomenti da trattare. Importante e dirimente, di fronte all’aggressione russa contro l’Ucraina è la posizione assunta dal papa e dalla Santa sede, secondo moltissimi cardinali erratica e sostanzialmente incomprensibile.

Questione che tra l’altro pone sul tappeto del conclave la questione del nuovo ordine mondiale dopo la fine di questa guerra. Dall’inizio dell’attacco russo contro l’Ucraina, il 24 febbraio 2022, per 62 ore il Vaticano ha taciuto, chiuso come un sarcofago, e non vennero usate neanche le parole di rito: «Conosciuta la tragica notizia il santo padre si è raccolto in preghiera». Niente.

Solo un’insolita visita di Francesco, preannunciata a qualche giornalista amico, all’ambasciatore russo presso la Santa sede, e il tentativo di parlare con il Cremlino che non rispondeva al papa, nemmeno a una sua lettera autografa a Putin. Tutto inutile, anche se Bergoglio ricordò al diplomatico che il 17 dicembre Putin lo aveva chiamato per fargli auguri per i suoi 85 anni. Ma il papa non volle neanche rimediare l’errore andando a pregare con i greco-cattolici ucraini riuniti in quelle ore nella basilica di Santa Sofia di Roma. Ai vertici vaticani, dal papa in giù, si credeva che Putin avrebbe accettato una mediazione vaticana per risolvere il conflitto.

L’errore

Quest’ostinazione di papa Bergoglio, convinto di possedere un carisma unico – del resto innegabile, e da lui nutrito con grande maestria grazie a gesti, parole e sorprese – lo ha forse indotto in un grave errore, poi pagato molto caro. In attesa di un’apertura di Putin ha ritardato di prendere posizione cristallina e univoca. Ha preferito non parlare di aggressore e aggredito, vietato l’uso della parola «invasione», ha vietato di nominare la Russia e ha parlato al telefono con il presidente Zelensky tardi, la sera del 26 febbraio. Prima, aveva parlato per la prima volta con Svjatoslav Ševčuk, arcivescovo di Kiev.

Poi, all’Angelus del 27 febbraio, le parole attese come mai da un mondo atterrito e disorientato, furono queste: «Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina – e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia… – ripeto: tacciano le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. Perché chi ama la pace, come recita la Costituzione Italiana, “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”». È nata così l’irrilevanza del papa e della sua diplomazia in questo conflitto nel cuore dell’Europa. Le parole di Francesco sono state percepite come un’inclinazione filorussa e lo scontro con Kirill, ammonito da Bergoglio del pericolo di ridursi a un chierichetto di stato, non è bastato a cambiare quest’impressione. Poi altre affermazioni ambigue, su tutte quella sull’Occidente – la Nato – che «abbaia» sotto la finestra di Putin.

Forse nella testa di Bergoglio era tutto più articolato e complesso, oppure più raffinato, ma come in tutte le guerre, soprattutto tra un invasore e un invaso, un aggredito e un aggressore, la neutralità politica non si compensa con l’impegno umanitario, seppure gigantesco. La guerra è detestabile e ripugnante proprio perché non lascia mai spazio alle esigenze dell’umanità e dunque non consente la neutralità né tantomeno l’equidistanza o l’«equivicinanza» come scrissero giornalisti vaticani.

Prospettiva da cambiare

Ora, i cardinali dovranno discutere di questa guerra e il papa che cercheranno deve avere una visione chiara e il più possibile condivisa per restituire un ruolo autorevole alla chiesa. Ciò implica cambiare la prospettiva e l’analisi vaticana sull’Ucraina e su altri paesi e chiese dell’ex Unione Sovietica dopo l’intesa Trump-Putin e i loro tentativi di spartirsi il mondo come a Yalta.

Ormai non basta continuare a leggere parte del pianeta adagiandosi sulla lettura russa dell’Europa centro-orientale. Sono finiti i tempi dell’agire evitando a tutti costi di infastidire il patriarca di Mosca. La Santa sede e il nuovo papa possono trovare la via del dialogo ecumenico con gli ortodossi russi senza sottostare a una sorta di ricatto di Mosca che non ha permesso in questi anni dare all’Ucraina, come nel passato, un cardinale residente. Con un cardinale ucraino pastore in terre ucraine i cardinali avrebbero potuto in questi giorni calibrare una nuova politica verso l’Est europeo rimuovendo errori e insufficienze nella politica vaticana. L’unico cardinale ucraino presente, il più giovane del collegio, il quarantacinquenne Mykola Byčok svolge il suo ministero episcopale all’estero da un decennio, a Melbourne in Australia. La questione ucraina in questa sede vacante è l’occasione, per rivedere a fondo quanto è accaduto nel pontificato di Francesco. È a Roma l’arcivescovo Ševčuk e la sua voce sarà ascoltata da non pochi porporati elettori. Il suo scopo non è solo ringraziare papa Francesco per la sua generosità umanitaria al popolo ucraino, ma anche per illustrare ai cardinali l’insidia del cosiddetto “mondo russo”, l’ideologia suprematista religioso-politica, marcatamente panslava, che oggi anima e compatta il potere Putin-Kirill, che a giudizio di tutte le chiese della regione non va sottovalutata. Nella regione dell’Europa centro-orientale si ha più coscienza e si teme di più un “nuovo” ordine internazionale dove decide il più forte e il più debole accetta e si adegua.

© Riproduzione riservata