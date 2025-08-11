L’obiettivo del presidente egiziano è evitare il collasso energetico e contenere l’inflazione interna, ma il prezzo è un vincolo strategico crescente che limita anche la capacità di mediazione nei dossier più delicati della regione. Sfollamento dei palestinesi compreso
Al Sisi all’angolo: Israele smercia gas e compra silenzio dall’Egitto
11 agosto 2025 • 20:31
