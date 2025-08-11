L’obiettivo del presidente egiziano è evitare il collasso energetico e contenere l’inflazione interna, ma il prezzo è un vincolo strategico crescente che limita anche la capacità di mediazione nei dossier più delicati della regione. Sfollamento dei palestinesi compreso

Un contratto energetico non è mai solo un contratto. Soprattutto se vale 35 miliardi di dollari, lega due paesi con una storia di diffidenze e si colloca al centro di una crisi regionale. L’accordo tra Israele e l’Egitto per la fornitura di 130 miliardi di metri cubi di gas fino al 2040 non è la notizia: è il meccanismo che potrebbe condizionare il Cairo sul dossier più sensibile, quello dell’eventuale trasferimento forzato di palestinesi da Gaza al Sinai.

La formula è in due fasi: la prima dal 2026, la seconda subordinata all’espansione del giacimento israeliano Leviathan e alla costruzione di una nuova dorsale via Nitzana. Controparte egiziana è Blue Ocean Energy, inserita nella catena di East Gas, struttura di stato e quindi sotto il controllo politico-militare. Non si tratta di un flusso marginale: il gas israeliano alimenterà centrali e impianti di liquefazione a Idku e Damietta, porte d’uscita per l’export verso l’Europa e fonti di valuta pregiata per un paese in crisi.

Per comprenderne la portata serve guardare alla crisi interna dell’Egitto. Negli ultimi tre anni la produzione nazionale di gas è crollata del 45 per cento. Il giacimento Zohr, presentato come la garanzia dell’indipendenza energetica, ha reso meno del previsto. L’estate porta blackout ricorrenti, le centrali lavorano a capacità ridotta e l’import israeliano copre già tra il 15 e il 20 per cento del fabbisogno. L’alternativa sarebbero cargo di gnl a prezzi proibitivi, insostenibili per un bilancio pubblico già in affanno e per un’economia dove il malcontento sociale cresce insieme al costo dell’energia.

A giugno 2025, quando le tensioni tra Israele e Iran hanno fermato per giorni le esportazioni da Leviathan, in Egitto sono scattati razionamenti e stop industriali, con danni immediati alla produzione di fertilizzanti e in settori chiave per l’export. È stata la dimostrazione plastica di quanto un’interruzione possa pesare sull’economia egiziana e sulla stabilità interna.

Trasferimento forzato

In parallelo, dal 13 ottobre 2023 circola un “concept paper” del ministero dell’Intelligence israeliano che descrive un’ipotesi di trasferimento permanente dei residenti di Gaza nel Sinai: tende, poi insediamenti stabili, e una “zona sterile” per impedirne il ritorno. Netanyahu non l’ha mai rivendicata apertamente ma l’idea ha trovato spazio tra esponenti della coalizione e think tank vicini alla destra di governo. Il Cairo ha risposto con fermezza, definendo lo sfollamento una minaccia diretta alla sicurezza nazionale e agli equilibri di Camp David.

Dietro la retorica, però, esistono segnali di preparativi sul terreno. Nel 2024, immagini satellitari e testimonianze locali hanno documentato lavori per una vasta area recintata nel Sinai settentrionale, ufficialmente per motivi di sicurezza.

È il realismo di un paese che prepara piani di contingenza anche per scenari che nega di voler accettare. E in questo contesto, ogni investimento israeliano che diventa indispensabile per mantenere luci e industrie accese aggiunge peso politico a quella dipendenza.

L’accordo sul gas non compra apertamente il consenso egiziano a un esodo palestinese. Istituzionalizza però una dipendenza che, al momento di una crisi, può ridurre la libertà di manovra del Cairo: ogni scelta egiziana dovrà fare i conti con il costo immediato di un’eventuale sospensione delle forniture. Per Netanyahu il contratto finanzia l’espansione di Leviathan, garantisce entrate a lungo termine e stabilizza una relazione asimmetrica: Israele come fornitore indispensabile, l’Egitto come cliente vulnerabile.

Per al-Sisi, l’obiettivo è evitare il collasso energetico e contenere l’inflazione interna, ma il prezzo è un vincolo strategico crescente che limita anche la capacità di mediazione nei dossier più delicati della regione. Il gas, qui, è la materia prima di una diplomazia coercitiva.

