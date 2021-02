La polizia postale ha oscurato il profilo Tik Tok di una influencer quarantottenne della provincia di Siracusa accusata di istigare al suicidio i suoi follower. In particolare a un link riconducibile al suo profilo, veniva visualizzato un video ritraente una “sfida” tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare. Il filmato poteva essere estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni e potendo quindi indurre anche i minorenni a partecipare alla sfida.

Le altre sfide

In realtà il video in questione era solo la punta di un iceberg di altre challenge condivise dalla influencer in cui c’erano sfida ad aspirare la panna montata con la cannuccia attraverso le narici, avvolgersi il viso con il domopak chiudendo le vie respiratorie, lanciare dall’alto oggetti pesanti sulle proprie parti del corpo. Video che le avevano permesso di ottenere popolarità e l’attenzione di ben 731mila follower di diverse età, ma soprattutto secondo quanto dichiarato dalla stessa donna a un’emittente locali, di età inferiore ai 18 anni. Infatti 650mila follower erano bambini facilmente impressionabili e portati spesso a emulare quanto visto nel video. Proprio per questo motivo gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto l’oscuramento del profilo.

Un caso non isolato

La vicenda dell’influencer siciliana è l’ennesimo episodio che vede i minori minacciati dalle sfide social su TikTok. A gennaio una bambina di dieci anni è morta dopo avere partecipato a una challenge che consisteva in una prova di resistenza al soffocamento. La piccola era stata ritrovata dai genitori esanime nel bagno con al collo la cintura di un accappatoio. La tragedia aveva smosso anche il Garante della privacy che dopo ripetuti richiami a TikTok aveva deciso di bloccare i profili di età non verificata del social. Il provvedimento era poi stato sospeso dopo che TikTok aveva garantito il suo impegno nel verificare l’età di tutti gli utenti presenti sulla piattaforma.

