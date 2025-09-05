Il nuovo CT sente il peso dell’intero paese che non va ai Mondiali dal 2014. Ha accettato la sfida in nome del suo essere guerriero, con una narrazione di grinta e veleno che finora ha funzionato poco con i club che l’hanno scelto: qualificarsi significherebbe dare una svolta alla sua carriera. Il suo 4-3-3 offensivo ha avuto alterne fortune, senza mai portare stupore. Ma è un uomo d’ordine, perfetto per il carattere degli italiani quando sono in difficoltà. In campo una generazione Boh, incapace di avere ipertecnica e fantasia, trasmigrate ormai in altri sport

La sua forza sta nel non avere la paura del palcoscenico, la sua debolezza nell’assenza di immaginazione. Ecco Gennaro Gattuso, il fuoriposto. Chi non ha fantasia deve avere esattezza, per questo ora il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana sta provando e riprovando, come un bambino che gioca con i soldatini, alla ricerca del modulo migliore, nella speranza di vincere e segnare molto, a cominciare dalla sua prima partita contro l’Estonia. Come un Amleto in tuta, niente a che vedere con Gassman o Branagh, il CT si ripete: 4-3-3 o 4-2-3-1, questo è il dilemma, se sia più nobile soffrire per un Kean in attacco o metterci un Retegui per l’ultima volta? Colpi di fionda o dardi d'atroce fortuna?

Arrivato alla decisione per la difesa a quattro e non a tre, tocca capire il resto. E Gattuso, che si è tolto finalmente il completo nero da gerarca, per indossare la tuta della Nazionale, sente il peso dell’intero paese che non va ai Mondiali dal 2014, tanto che appare sempre scortato dal presidente federale Gabriele Gravina e dal suo padrino calcistico Gigi Buffon. Un triumvirato che deve provare a fare l’impresa.

Sempre «a un punto dai campioni»

Gattuso si porta dietro una serie di fallimenti dal campionato svizzero a quello croato, passando per piazze importanti come Milano, Napoli e Marsiglia. Ha accettato la sfida in nome del suo essere guerriero, con tutta una narrazione di grinta e veleno che fino a ora ha funzionato poco con i club che l’hanno scelto. Dopo le spinte iniziali, l’immaginazione da sergente di Full Metal Jacket con la 'nduja e il pallone al posto del fucile, si è sempre trovato a fallire gli obiettivi che prometteva, rimanendo «a un punto dai campioni» come cantava Guccini. Ha mostrato un coraggino convocando le tre novità calcistiche del post-Spalletti: il difensore Giovanni Leoni (neo acquisto del Liverpool), il centrocampista Giovanni Fabbian (Bologna), l’attaccante Francesco Pio Esposito (Inter), tre giovani, uno per reparto, che, però, non schiererà da subito.

Gattuso cammina sul cornicione di un grattacielo, sa che ogni passo sbagliato sarà una spinta verso il vuoto, deve vincere e vincere e vincere. La scelta dovrebbe essere il 4-3-3 e una mentalità offensiva che ha provato a Napoli con alterne fortune, ma che possiede, ha usato, senza mai portare stupore. È questo il suo principale difetto. Gattuso è un uomo d’ordine, perfetto per il carattere degli italiani che nelle difficoltà invocano sempre l’uomo che urla, il problema è che sotto le urla c’è poco. Ma quel poco potrebbe bastare, forse e per la prima volta, la sua essenza di uomo di carattere che lavora sulla motivazione e sulla ricerca di un riscatto nella Nazionale potrebbe funzionare, dando vita a una squadra-corpo che per la prima volta produce il tanto invocato veleno.

Intanto dovrebbe scegliere più Orsolini che Politano, il calciatore del Bologna ha più fame, come dall’altra parte Zaccagni con a centrocampo Locatelli, Barella e Tonali. In difesa da destra a sinistra: Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Di Marco, e in porta il nuovo portiere del Manchester City che poi tornerà migliorato da Pep Guardiola nei prossimi turni di qualificazione: Gigio Donnarumma. Questo è il catalogo. Poca fantasia, poca fisicità e tanta fede. Dovrebbe insistere sulla velocità e l’immediatezza.

Un’emergenza alla volta

Il resto è, appunto, mentalità che dovrebbe supportare la categoria dell’anima gattusiana: il veleno, quindi farsi serpente, colpire il giusto e poi aspettare per colpire ancora, un Black Mamba di Kill Bill. Esteticamente niente di eccezionale, progetto abbastanza elementare, e se non funziona nemmeno questa volta Gattuso finisce sui campi d’Arabia o peggio alla Domenica Sportiva, che appare un girone dantesco dove ora il genio di Adriano Panatta lotta contro la mediocrità.

Il veleno di Gattuso prodotto dalla sua grinta raccontata come quella di una tigre, ma poi apparsa nella realtà con l’intensità di un gattino, piace tantissimo agli amici della Nazionale, alle curve, al Palazzo, ma è la disperazione a supportarla, non la consapevolezza che possa farcela. La scelta di Gattuso è stata una forzatura di Buffon, si è puntato sull’allenatore sporco, abituato alle difficoltà, e in effetti ne ha avute moltissime fin dagli esordi – presidenti cialtroni, stagioni senza stipendi, squadre in bilico emotivo – una Odissea calcistica, con Gattuso a fare Ulisse, ma senza fantasia, naufragato a Creta con l’OFI dove in un inglese salviniano attaccava i giornalisti a colpi di malakia.

«La meta sono io», diceva Chaplin, così pensa Gattuso, perché la qualificazione ai Mondiali è la possibilità di svolta della sua carriera di allenatore e la restituzione della normalità alla Nazionale che dovrebbe qualificarsi per i Mondiali di calcio senza via crucis né eroi. Dopo sperperi di Rivera, Baggio, Del Piero e Totti, eccoci alla generazione Boh, quella incapace di avere ipertecnica e fantasia, trasmigrate in altri sport. Gattuso, tra Fantozzi e Malaussène, ha accettato di prendersi colpe non sue, dopo la defenestrazione di Spalletti che ancora se ne lamenta da un canale all’altro della tivù, e si è lanciato in una impresa difficilissima, ma non impossibile, senza nemmeno chiedersi: ma che speranze ha l’Italia in un Mondiale?

Sarà il pensiero successivo, come per tutte le faccende italiane: una emergenza alla volta, senza progetto, cercando di sopravvivere agli urti della storia calcistica che caccia l’Italia fuori dalla fotografia, lontano dalle protagoniste, relegandola a numero decimale.

© Riproduzione riservata