Il nuovo CT sente il peso dell’intero paese che non va ai Mondiali dal 2014. Ha accettato la sfida in nome del suo essere guerriero, con una narrazione di grinta e veleno che finora ha funzionato poco con i club che l’hanno scelto: qualificarsi significherebbe dare una svolta alla sua carriera. Il suo 4-3-3 offensivo ha avuto alterne fortune, senza mai portare stupore. Ma è un uomo d’ordine, perfetto per il carattere degli italiani quando sono in difficoltà. In campo una generazione Boh, incapace di avere ipertecnica e fantasia, trasmigrate ormai in altri sport
Fede e veleno, ma poca fantasia: l’Italia di Gattuso “il fuori posto”
05 settembre 2025 • 07:00
