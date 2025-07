La cofondatrice della rivista La Reina, inglese, è una grande appassionata della nostra nazionale e della Serie A. Per lei la semifinale tra le azzurre e le leonesse è un derby: «L’Italia è una nazione fantastica, piena di passione per il gioco, ma spesso le partite femminili sono poco seguite, manca proprio la promozione»

Martedì 22 luglio la nazionale italiana sfiderà quella inglese, a Ginevra. In palio l’accesso alla finale dell’Europeo femminile di calcio. Le inglesi sono le campionesse in carica e le vicecampionesse del mondo, l’Italia è l’outsider. Nessuno avrebbe pensato a una semifinale del genere, neanche Mia Claydon: «Non mi ero resa conto che fosse una possibilità fino ai quarti di finale. Penso che sarà una partita molto più combattuta rispetto all’ultima volta che le due squadre si sono incontrate».

Girelli protagonista

Mia Claydon ha appena finito il suo percorso in sociologia dello sport alla Manchester Metropolitan University. Ci siamo conosciute quando cercava fotografie della Serie A per La Reina, la rivista sul calcio femminile di cui è cofondatrice. Su una delle copertine del magazine c’è una maglia di Agnese Bonfantini di cui Claydon è coetanea.

Bonfantini è una delle assenti della spedizione azzurra in Svizzera, ma fiore all’occhiello della sua collezione. «Ho tantissime maglie dell’Italia – dice – ho due maglie di Caruso, poi quelle di Cantore, Lenzini, Di Guglielmo, Giugliano, Rosucci, Bonfantini e una di Corelli. La prossima sarà quella da trasferta degli Europei, di Girelli perché questo è il suo torneo».

Che sia il torneo di Cristiana Girelli è opinione diffusa. Claydon la stima particolarmente, sottolinea che è stata gentilissima qualche settimana fa, in Galles, quando l’ha vista emozionata mentre la intervistava per il podcast sulla Serie A a cui partecipa.

Ossessione Italia

In Inghilterra conoscono l’Italia, anche grazie al lavoro di Claydon, ma non sembrano spaventati. «Il tifo inglese è molto appassionato, gran parte ha iniziato a seguire il calcio femminile nel 2022, dopo la vittoria agli Europei, e ora le aspettative sono altissime. Si punta alla finale, per ora siamo a un passo. Pensa, è stato concesso ai pub di restare aperti fino all’una di notte e non fino alle ventitré come al solito, succede quando ci sono eventi considerati di “eccezionale rilevanza nazionale”».

Quello che per il governo è un avvenimento di “rilevanza nazionale”, per Claydon è una specie di derby. «Anche se sono inglese, ho addirittura un tatuaggio della coppa del 2022, ho davvero una passione per le azzurre. Per me sembra davvero un derby».

Un’ossessione per l’Italia e per il calcio presente fin da bambina e riaccesa grazie al gol di Bonansea contro l’Australia al Mondiale del 2019. «Non sopporto il fatto che in Inghilterra, se segui il calcio femminile, devi esclusivamente seguire Arsenal o leonesse. Volevo ampliare le mie conoscenze sul calcio europeo così, nel marzo 2023, ho preso un volo per Roma per seguire l’andata dei quarti di UWCL contro il Barcellona dalla tribuna stampa. È stata la mia prima volta in Italia, la mia prima partita da giornalista e il mio primo viaggio in solitaria fuori dall’Inghilterra».

Si è trattato di una partita da record, circa 40.000 persone all’Olimpico, ma in Inghilterra non ne aveva parlato nessuno. «Da quel momento ho deciso di fare della promozione del talento che si può trovare in Italia una missione personale – dice Claydon – Da allora guardo sempre la serie A e la nazionale. L’anno scorso sono stata a Firenze per l’ultima di Sara Gama e ho tifato Juventus quando ha giocato contro l’Arsenal».

Maschi vs femmine

Non è usuale che si vedano persone non italiane così appassionate. Come appare il nostro calcio visto da fuori? «Può essere frustrante – mi confessa – L’Italia è una nazione fantastica, piena di passione per il gioco, ma spesso le partite femminili sono poco seguite, manca proprio la promozione. Spesso sui social vedo commenti di uomini che cercano di sminuire il calcio femminile, cosa che succede anche in Inghilterra, ma in Italia pare a un altro livello. La Figc poi non sembra investire in maniera del tutto significativa nel calcio femminile, prendi l’ultima giornata di campionato: Juve maschile e femminile hanno giocato in contemporanea. La femminile all’Allianz Stadium avrebbe potuto battere record di presenze, ma la partita maschile ha tolto attenzioni».

Claydon oltre a essere un'appassionata ha l’occhio critico della giornalista: «In Italia ci sono diversi account validi sui social. Ho invece la sensazione che i media mainstream siano interessati al calcio femminile solo quando succede qualcosa di imbarazzante o, come abbiamo visto, da quando Alisha Lehmann è arrivata alla Juve, per parlare dell’aspetto fisico delle calciatrici. Bisogna lavorare per un cambiamento culturale, soprattutto tra gli uomini, che credono che il calcio maschile sia l’unica forma valida di questo sport».

Agli Europei il pronostico dice Inghilterra, ma le Leonesse non la stanno prendendo alla leggera. C’è da capire, ad esempio, chi potrebbe sostituire Williamson, uscita acciaccata dopo la gara dei quarti con la Svezia, al centro della difesa. Per Mia Rae Claydon sarà un momento speciale: «Potrò insegnare ai miei amici, innamorati dell’Inghilterra, tutto sulla miglior centravanti d’Europa (Girelli ndr), sulla prima italiana nella short list del pallone d’oro (Manuela Giugliano ndr) e sull’ala esplosiva che si è appena trasferita negli Usa (Sofia Cantore ndr)».

