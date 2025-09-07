La parola “eroe” non dovrebbe rientrare nella narrazione sportiva, ma in una società permeata dalla cultura della competizione il linguaggio continua a eccedere. Se c’è un motivo per cui gli italiani dovrebbero essere grati al coach della Nazionale femminile, ancor più del bene che ha fatto alla pallavolo azzurra, è ciò che regala alla nostra consapevolezza

Dopo l’11 settembre 2001, si disse che la parola “eroe” non sarebbe più dovuta rientrare nella narrazione sportiva, ma essere usata solo per coloro che danno o rischiano la vita per cercare di salvare quella altrui. Come i pompieri che salivano le scale delle Torri gemelle per aiutare chi tentava di scenderle. E tutti quelli che, come loro, si espongono a gravi pericoli per un nobile ideale. Mentre civili da tutto il mondo salpano verso Gaza con la Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria mai realizzata, nel tentativo di fare quello che le istituzioni non hanno fatto, ritorna urgente e importante dare alle cose il giusto nome.

Bizzarra è quest’epoca in cui avremmo tutto per stare bene e spartirci democraticamente pace e risorse e, invece, si creano condizioni per vivere nell’ansia e nell’odio. Conflitti nuovi si aggiungono a quelli vecchi e anche chi non è in guerra combatte quotidianamente per affermarsi, immerso nella cosiddetta società occidentale della performance, che costringe a sgomitare per produrre e ancora produrre non si sa bene cosa; che ci appiattisce nell’esibizione dell’immagine di noi stessi. Che ci fa ambire allo straordinario dimenticando l’ordinario.

Cultura della competizione

Il successo è considerato il fine ultimo. O l’unico. La cultura della competizione, del primato, ha reso il successo un bisogno indotto: non più un’ambizione, ma una necessità. Forse per questo motivo, il linguaggio scivola spesso nell’eccessivo: esagerare coi superlativi o con i sostantivi epici non costa niente e fa ottimismo. C’è una tensione tra l’eroismo autentico e quello simulato, tra il bisogno di chiamare le cose con il loro vero nome e la tendenza a esagerare con le parole. Forse per idealizzare la normalità e renderla sopportabile. Forse per banalizzare l’eccezionale e confonderlo con la mediocrità. Forse per farci sentire allineati con le aspettative del trionfalismo da cui l’immaginario collettivo dipende.

E lo sport beh, è solo sport: niente alti ideali per cui combattere, tuttalpiù valori da veicolare. E non salva la vita di nessuno se non forse di chi lo pratica, perciò non ha a che fare con l’eroismo; però ha a che fare continuamente coi risultati e le regole che ne definiscono i confini e, dunque, può aiutare a insegnare la misura. Ecco, se c’è un motivo grande per cui gli italiani dovrebbero essere grati a Julio Velasco, ancora più grande del bene che ha fatto alla pallavolo azzurra, è il bene che regala alla nostra consapevolezza con le sue pillole di saggezza.

Diversi giorni prima della finale che ci avrebbe portati sul tetto del mondo ha detto: «Non dobbiamo lasciare entrare il clima trionfalistico che c’è intorno a noi, perché ha odore di presunzione. Poi subentra l’obbligo di vincere che è nemico di tutti i favoriti». Due frasi, poche parole che misurano quelle usate dagli altri ed esprimono una visione lucida, un richiamo alla responsabilità condivisa, suggerendo una strategia. Perciò è una lezione di leadership gentile, il che significa, anche, di psicologia sociale, di etica del successo, di alfabetizzazione emotiva.

Velasco non si lascia sedurre dall’entusiasmo del contesto: sa che il trionfalismo è una distorsione, non una forza. Un leader non si fa trascinare dal clima, ma lo osserva, lo interpreta e lo gestisce. Parla al gruppo, non al singolo. «Non dobbiamo lasciare entrare…» è un invito alla coesione, al condividere lo sforzo di prestare attenzione: non impone, ma guida verso il riconoscere che l’euforia può diventare presunzione, e che la pressione può paralizzare.

Distingue chiaramente il desiderio dall’obbligo di vincere, perché il primo motiva, il secondo opprime: e lo fa per creare un ambiente in cui l’obiettivo non diventi una minaccia, bensì una possibilità. Dire che «l’obbligo di vincere è nemico dei favoriti» significa proteggere le proprie giocatrici dal peso delle aspettative. Perché un leader non espone il gruppo alla vulnerabilità del giudizio esterno, ma lo difende, lo prepara, lo alleggerisce dalle tensioni superflue.

Una barriera contro la presunzione

Il “clima trionfalistico” è il frutto di media, tifosi, opinione pubblica: Velasco ci dice che può infiltrarsi nel gruppo generando presunzione, rifacendosi a un tema classico della psicologia sociale, quello del peso del contesto sul comportamento collettivo. Cerca di costruire una barriera contro l’influenza esterna e proteggere il gruppo da una narrazione che può diventare tossica. Velasco, da leader consapevole, non si limita a gestire la tecnica o la tattica: lavora sulla cultura del gruppo, sulla sua identità, sulla capacità di distinguere il proprio valore e ciò che è utile da ciò che è attraente ma pericoloso.

In questo senso, il suo approccio è profondamente educativo. Non combatte il clima trionfalistico con il silenzio o la negazione, nemmeno con il contrasto: lo fa con uno stimolo alla costruzione di un pensiero autonomo, che diventi motivazione intrinseca, capace di resistere alla pressione esterna. E ci ricorda quanto sia fragile l’equilibrio tra fiducia e arroganza, tra entusiasmo e lucidità. «L’obbligo di vincere» destabilizza, è una forma di violenza psicologica che trasforma il desiderio in dovere e il dovere in ansia.

Un’etica sana del successo non opprime, ma sostiene. E soprattutto dà al vincere un significato più ampio dell’arrivare primi: rompe lo schema binario del “o vinci o perdi” e introduce una visione più matura, più umana, mettendo in luce tutte le sfumature che possono riempire di senso l’impegno.

Una voce fuori dal coro

Questa visione etica del successo non nega l’ambizione, ma la colloca dentro una cornice più ampia: quella del rispetto per sé, per gli altri, per il senso del gioco. È un invito a non confondere la persona con la performance, a non ridurre l’identità di un individuo o di un gruppo al risultato finale. In fondo, vincere davvero significa trovarsi e ritrovarsi a ogni tappa del percorso intrapreso e sentirlo aderire alla propria autenticità. Si può vincere perdendo di vista sé stessi, si può perdere scoprendo di sé qualcosa di nuovo. E crescere.

La frase di Velasco è una lezione di alfabetizzazione emotiva: esorta a osservare, a sentire il trionfalismo, l’euforia, l’aspettativa; invita a riconoscere, nominare e gestire le emozioni e capire quando ci aiutano e quando ci sabotano. «L’odore di presunzione» è una metafora sensoriale che sottintende l’avere fiuto per ciò che ci fa bene e ciò che ci fa male, come un animale col suo cibo. Dire «non dobbiamo lasciare entrare» significa esercitare un controllo consapevole: non reprimere le emozioni, ma accoglierle e controllarle.

E allora non scomodiamo più il linguaggio epico. Ricordiamoci piuttosto che lo sport, come lo vive e interpreta Velasco e la sua squadra, diventa un gesto di responsabilità, un esercizio di crescita collettiva. E questo, nel rumore di fondo del nostro tempo, è una nitida voce fuori dal coro. Una voce trasformatrice, non eroica ma coraggiosa, che insegna come per l'eccellenza le medaglie siano solo un dettaglio.

