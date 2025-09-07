La parola “eroe” non dovrebbe rientrare nella narrazione sportiva, ma in una società permeata dalla cultura della competizione il linguaggio continua a eccedere. Se c’è un motivo per cui gli italiani dovrebbero essere grati al coach della Nazionale femminile, ancor più del bene che ha fatto alla pallavolo azzurra, è ciò che regala alla nostra consapevolezza
L’equilibrio tra fiducia e arroganza: la leadership gentile di Velasco
07 settembre 2025 • 19:37Aggiornato, 07 settembre 2025 • 20:35
La parola “eroe” non dovrebbe rientrare nella narrazione sportiva, ma in una società permeata dalla cultura della competizione il linguaggio continua a eccedere. Se c’è un motivo per cui gli italiani dovrebbero essere grati al coach della Nazionale femminile, ancor più del bene che ha fatto alla pallavolo azzurra, è ciò che regala alla nostra consapevolezza