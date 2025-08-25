La Nazionale femminile, oro olimpico a Parigi, non perde da 31 partite e sta facendo bene anche ai Mondiali in Thailandia. Nonostante una Serie A dal forte appeal all’estero e un movimento in netta crescita, le atlete non sono professioniste e le società non hanno abbastanza soldi per tenere le stelle: Orro e Sylla sono le ultime ad aver fatto le valigie, nonostante il dominio delle nostre squadre in Europa

Volleyworld, quanto è diventato grande il mondo delle giocatrici azzurre. Lo dicono i successi. Ma anche i corteggiamenti che arrivano da fuori Italia.

Cominciamo dal campo. Impegnate al Mondiale in Thailandia, le ragazze di Julio Velasco hanno vinto due partite (con Slovacchia e Cuba), martedì 26 agosto giocano la terza contro il Belgio. La qualificazione agli ottavi è già assicurata. E Velasco, con il suo solito aplomb, l’ha resa semplice: «Non possiamo arrivare agli ottavi con due partite che non sono state difficili».

C’è ormai qualcosa di speciale negli occhi e nelle facce di queste ragazze con l’aria da dure quando stanno a rete. Non perdono una partita dal 1° giugno 2024, erano i preliminari di Nations League contro il Brasile. Da allora le hanno vinte tutte, 31 gare di fila, e ogni volta che fanno le riunioni tecniche l’idea è quella di battere il record una volta ancora.

Certo, ha detto Velasco, «il Belgio è un’altra cosa, dovremo fare una grande partita per chiudere primi nel girone». Agli ottavi ci sarà la seconda del girone G (una tra Germania o Polonia), nei quarti probabilmente la prima del girone oppure il Belgio, nella possibile semifinale una tra Brasile o Cina. Invece Giappone, Turchia, Usa e Serbia sono nell’altra parte del tabellone. Pensare a loro vuol dire pensare già alla finale.

Un’eccellenza che non ci possiamo permettere

Eppure dietro a questa marcia trionfale si cela un paradosso tutto italiano. Il movimento è all’apice a livello internazionale. La Serie A1 femminile è prestigiosa e seguita. E in campo continentale i club italiani sono tra i più forti in circolazione. Il presidente della Lega Pallavolo Femminile, Mauro Fabris, ha definito l’ultima «una stagione da 110 e lode con bacio accademico. O, se preferite, come il miglior vino possibile nella miglior botte del mondo».

Ci sono però domande di non poco conto da porsi: perché giocatrici come Miriam Sylla e Alessia Orro hanno deciso di cercare fortuna (anche) all’estero? Sylla, con la solida dolcezza irremovibile, ha scritto sui social i motivi di un addio: «Non avrei mai pensato che questo momento sarebbe arrivato, perché non mi sono mai immaginata di lasciare l'Italia, il mio paese che amo profondamente. Ma sono anche curiosa di scoprire cosa mi riserverà il futuro e spero di lasciare a tutti un bel ricordo di me, dentro e fuori dal campo».

Cara Italia, ti scrivo. E lo stesso aveva fatto Orro qualche mese fa. Matteo Picchio, il fidanzato, ha persino smesso di giocare pur di stare con lei. «Era l’unico modo per seguirla in questa avventura». Continuerà a studiare.

Ah, il richiamo della Turchia. Che seduce per la qualità del campionato, la bellezza dei luoghi, ma anche per la capacità economica. Ingaggi faraonici per le due italiane: entrambe hanno firmato contratti biennali da circa 600mila euro a stagione nei club turchi. L’eccellenza italiana piace sempre. È un made in Italy dello sport che qui, a volte, non ci possiamo più permettere.

Un campionato che piace

Il movimento cresce, i dati parlano di incrementi: nel 2024 le tesserate sono arrivate a 275.146 mentre nel 1992 erano 124.596. La federazione è sana. Ma l’imprenditoria attorno alle donne è rimasta a livello di mecenatismo e questo, come nei casi di Orro e Sylla, a lungo termine potrebbe limitare uno step di crescita ulteriore. L’oro ai Giochi di Parigi non ha solo sbloccato qualcosa a livello mentale: ora l’Italvolley delle ragazze sa di essere invincibile. Di più. Le Olimpiadi hanno reso le tank-azzurre ancora più desiderabili sul mercato. E chi ha soldi da investire ha più possibilità. Come è successo in Turchia.

A novembre di un anno fa, dopo i fasti della Ville Lumière, la grande ex Maurizia Cacciatori si spese per dire no a un nuovo addio di Paola Egonu. «Se Paola dovesse decidere ancora una volta di lasciare l’Italia sarebbe sicuramente una grande sconfitta per tutti, a maggior ragione dopo lo splendido e storico risultato raggiunto quest’estate a Parigi», scrisse sulla Gazzetta dello Sport. Egonu aveva già sperimentato l’avventura lontano da qui. D’altra parte, in Italia la pallavolo femminile non è ancora riconosciuta come sport professionistico e le giocatrici azzurre spesso non trovano contratti all’altezza dei loro successi, dei loro sogni, delle loro legittime capacità. E allora aprono l’atlante, chiudono gli occhi e si fanno trascinare verso nuovi orizzonti di gloria.

Un paradosso. Perché la Serie A, poi, attrae giocatrici dall’estero più di ogni altro campionato. Nella scorsa stagione i club italiani hanno dominato in Europa, conquistando tutte e tre le coppe continentali: l’Imoco Conegliano si è laureata campione in Champions League (in una Final Four con tre italiane su quattro partecipanti), l’Igor Novara ha vinto la Cev Cup e la Roma Volley Club si è aggiudicata la Challenge Cup. Una superiorità schiacciante. E sempre nella stagione scorsa, il pubblico del campionato femminile di serie A ha sfiorato le 500mila presenze con una media di 4.200 spettatori a partita nei palazzetti.

Le tv non si tirano indietro. RaiSport, Dazn e Vbtv (la piattaforma ufficiale di streaming della Federazione internazionale) hanno registrato un’audience di 10,87 milioni di telespettatori per la sola A. È un campionato di riferimento mondiale, ricco di talenti e sfide avvincenti. Basti pensare che 46 atlete di 18 nazionali diverse impegnate in questo Mondiale asiatico giocano in club italiani. Insomma, il nostro torneo continua ad attirare fuoriclasse da tutto il mondo, oltre a far crescere le migliori giocatrici di casa. Trattenerle, in futuro, potrebbe essere la prossima sfida.

Valigie in mano

I frutti di un movimento così competitivo, però, sono sotto gli occhi di tutti. Velasco può contare su un gruppo giovane e ormai abituato a vincere, forgiato da anni di rivalità di alto livello nei palazzetti italiani. E lo stesso può fare Fefé De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile, che ha sempre sottolineato la qualità dei campionati italiani: «Il nostro campionato, sia nel maschile che nel femminile, è di altissimo livello».

E però anche gli azzurri sono uomini spesso con la valigia in mano. Ma da atleti professionisti sembra normale. Succede ormai in tutti gli sport: calcio e basket su tutti. L’estero non è più esotico, è fonte di possibilità. Lo schiacciatore ex Modena Tommaso Rinaldi ha scelto gli Osaka Blazers per risalire la china dopo due stagioni non al top. «Non ho ragionato pensando a ciò che mi veniva offerto, non è stato quello l’aspetto che mi incuriosiva di più. Ho pensato se fosse un’opportunità a quest’età e se davvero il Giappone potesse rappresentare un investimento sulla mia carriera».

L'opposto dell’Italia, Yuri Romanò, ha salutato Piacenza per il Novy Urengoi, in Russia. «Andrò con Marta e Bianca a sperimentare qualcosa di nuovo per tutti», ha detto. Intanto, il Mondiale maschile si avvicina. Il 12 settembre nelle Filippine inizierà per Giannelli e compagni la sfida per difendere il titolo conquistato nel 2022.

