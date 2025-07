A dare l’allarme sono stati i genitori. La madre: «Non dormiamo la notte, non mangiamo. All’inizio ho pensato a un banale problema di linea, ma quando anche le sue amiche mi hanno detto che non riuscivano più a contattarla, ho capito che c’era qualcosa che non andava»

Scomparsa nel nulla dal 9 luglio: di Valentina Greco, 42 anni, originaria di Cagliari ma residente da tre anni nel villaggio di Sidi Bou Said, in Tunisia, non si hanno più notizie da dieci giorni. L’ultima telefonata risale alla sera del 9 luglio, quando, aveva rassicurato la madre: «Ci sono problemi con la linea, abbi pazienza due giorni e sistemo la questione». Da allora, però, silenzio assoluto.

Valentina vive sola a pochi chilometri da Tunisi, nel cosiddetto “villaggio degli artisti”. Lavora come consulente per i diritti umani per aziende internazionali, agenzie umanitarie e progetti dell’Onu. Una professionista molto impegnata sul fronte dei diritti civili.

A dare l’allarme sono stati i genitori, Giovanni Greco e Roberta Murru, titolari di un’edicola storica in via Is Mirrionis a Cagliari. «Non dormiamo la notte, non mangiamo - racconta la madre – . All’inizio ho pensato a un banale problema di linea, ma quando anche le sue amiche mi hanno detto che non riuscivano più a contattarla, ho capito che c’era qualcosa che non andava».

Il telefono di Valentina risulta spento. Non risponde né a messaggi né a mail. Nella sua abitazione la Gendarmeria tunisina, intervenuta insieme ai Carabinieri di Cagliari e all’Interpol, non ha trovato segni di effrazione: tutto era in ordine, ma mancavano il computer e il cellulare. I suoi tre gatti, invece, erano lì. Secondo i familiari: Valentina non li avrebbe mai abbandonati senza affidarli all’amica veterinaria di fiducia.

Per gli inquirenti le ipotesi restano tutte aperte. Si va dall’allontanamento volontario - ritenuto improbabile da chi la conosce – a un malore improvviso. «Valentina - ha detto la madre - anni fa quando viveva a Roma, ha avuto un grosso problema di salute. Ha avuto un'embolia polmonare abbastanza grave, è stata salvata per miracolo ma da allora prende dei farmaci anticoagulanti. Non può farne a meno, e i medici ci dissero che avrebbe rischiato un'emorragia interna se avesse preso qualche colpo, per cui il primo pensiero è stato che magari ha avuto un incidente. Anche se l'Ambasciata ci dice che gli italiani vengono subito avvisati se stanno in ospedale, se lei non è cosciente, magari è in qualche ospedale e non riusciamo a saperlo».

Non si esclude neanche la pista di un rapimento o di un’aggressione. Secondo alcune amiche, Valentina avrebbe recentemente respinto le avances insistenti di un uomo.

Il fratello Alessio è pronto a partire per la Tunisia per collaborare alle ricerche. Nel frattempo, l’ambasciata italiana a Tunisi segue la vicenda «con la massima attenzione» e ha già sollecitato formalmente le autorità locali, senza però ricevere alcuna traccia utile.

I genitori, lanciano un appello a tutta la comunità italiana in Tunisia: «Chiunque abbia visto Valentina, chiunque possa dare informazioni, si metta subito in contatto con le autorità». A sostenere la famiglia anche l’associazione Penelope, da sempre impegnata nella ricerca di persone scomparse.

© Riproduzione riservata