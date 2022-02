Lei è l’unica artista donna da aver vinto il festival per tre volte. La sua carriera comincia nel 1962. Nel 1981, Zanicchi è la prima cantante italiana invitata a esibirsi in Unione Sovietica. Nel 1985, su invito di Silvio Berlusconi, accetta di condurre un programma di Canale 5: Ok il prezzo il giusto, da allora si divide tra musica e tv

Iva Zanicchi, soprannominata “l’acquila di Ligonchio” è l’unica cantante italiana ad aver vinto per tre volte il Festival di Sanremo: nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara, nel 1974 con Ciao cara come stai. Torna adesso con Voglio amarti.

La carriera

Znicchi ha debuttato al Festival di Voci Nuove di Castrocaro nel 1962, dove si classifica al terzo posto e che le vale il primo contratto discografico. Nel 1965 partecipa per la prima volta a Sanremo e pubblica il primo album, Iva Zanicchi, che vince il premio della critica.Nel ‘73, dopo un lungo tour negli Stati Uniti (tra le tappe, il Madison Square Garden di New York), rientra in Italia e si esibisce al Teatro Regio in Italia, prima cantante italiana ad essere ammessa con un concerto di musica leggera in un tempio della lirica. Nel ‘74 pubblica uno dei suoi più grandi successi, Testarda io, che Luchino Visconti inserirà nel film Gruppo di famiglia in un interno.

Per la sua voce hanno scritto i più grandi autori italiani e internazionali: Mogol-Battisti, Paolo Limiti, Malgioglio, Giorgio Gaber, Roberto Carlos, Roberto Vecchioni, Theodorakis, Umberto Balsamo, Pino Donaggio, Kramer, Tiziano Ferro, Zucchero Fornaciari.

Nel 1981 Iva Zanicchi è la prima cantante italiana invitata ad esibirsi in Unione Sovietica. Nel 1985, su invito di Silvio Berlusconi, accetta di condurre un programma di Canale 5: Ok il prezzo il giusto che Iva condurrà fino al 1999.

Nel 2009 viene eletta al Parlamento Europeo con Forza Italia. Da Sanremo Young (Raiuno) a Tu si que vales (Canale 5), Zanicchi continua a essere un volto tv.

Voglio amarti

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

