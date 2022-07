A dare la notizia della sua morte, avvenuta nella serata del 6 luglio, è stata la stessa famiglia tramite il suo account Twitter. Tra i riconoscimenti: una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista

È morto a 82 James Caan, il noto attore americano che ha interpretato il personaggio di Sonny Corleone nel film Il padrino (del 1972) diretto da Francis Ford Coppola. A dare la notizia della sua morte, avvenuta nella serata del 6 luglio, è stata la stessa famiglia tramite il suo account Twitter. Sono ignote le cause della sua morte

Biografia

Durante la sua longeva carriera cinematografica James Caan ha recitato in dozzine di film e in altrettanti ha prestato la sua voce come doppiatore. Caan ha partecipato anche a diversi documentari e ha avuto anche un’esperienza da regista nel film Li troverò ad ogni costo del 1980.

Tra i film più noti in cui ha recitato ci sono: Doringo! (1965), El Dorado (1966), 40mila dollari per non morire (1974), Rollerball (1975), Quell'ultimo ponte (1977), Strade violente (1981) e tanti altri ancora.

Durante la sua carriera ha ricevuto anche diversi premi e riconoscimenti: nel 1973 è stato candidato per l’Oscar di miglior attore non protagonista con il film Il padrino. Inoltre, ha avuto anche quattro nomination ai Golden globe e due agli Emmy award.

