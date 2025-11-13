I diari del lupo solitario Anas: «La jihad mi ha cambiato»

Nome di battaglia Abu Rawaha, classe ’92. Arrestato in Italia nel 2013, scarcerato è fuggito in Siria. È ancora un ricercato. Ha combattuto con l’Isis negli anni in cui si pianificavano gli attacchi in Europa

Quando le Torri Gemelle sono cadute, ricordo che George Bush accusò i musulmani. E ovviamente eravamo noi i musulmani. Scrive nel diario sul suo pc – intercettato dalla Digos di Brescia – Anas El Abboubi, classe 1992, prima di essere arrestato e poi rilasciato e di fuggire infine in Siria per combattere contro il regime di Assad. Oggi è un ricercato internazionale. Dal 2014 si sono perse le sue tracce, ma restano le impronte della sua storia di formazione, quella di un bambino che a sette anni