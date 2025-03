Lo sport mondiale ha eletto per la prima volta alla sua guida una donna, la prima africana, la più giovane alla presidenza dal 1896. In Italia, le 50 federazioni non hanno mai avuto una leadership femminile, con due sole eccezioni. Neppure il Coni. E le prossime candidature non mostrano segni di innovazione. E il messaggio di congratulazioni per la neo-eletta aveva l’articolo al maschile: “il” presidente

«In qualità di organizzazioni sportive abbiamo l’importante responsabilità di essere esempio e guida. L’uguaglianza di genere è un pilastro dei diritti umani fondamentali».

Così parlò Thomas Bach, allora Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) in occasione dell’ANOCA (associazione dei comitati olimpici africani) gender equality forum, tenutosi nell’isola di Sal (Capo Verde) nell’ottobre del 2023: un meeting “strategico” per rafforzare la partecipazione e la leadership femminile nello sport mondiale in generale e africano in particolare.

Oggi, a un anno e mezzo di distanza, quella dichiarazione sa di profezia. Il giorno 20 di marzo dell’Anno Domini 2025, nelle stesse ore in cui il calendario astronomico registrava l’equinozio di primavera (offrendo la perfetta metafora dell’equilibrio tra giorno e notte, alla causa della parità nello sport) per la prima volta nella storia una donna è stata eletta alla presidenza del CIO. La lunga rincorsa delle donne al diritto di contare ha raggiunto il punto massimo, quello oltre il quale non c’è più niente da conquistare.

Se era lecito sperare in un lieto fine per un quadriennio olimpico positivo, relativamente al tema della uguaglianza di genere, questo epilogo supera ogni più rosea previsione. Dal 2018, quando il CIO ha emanato la prima versione delle linee guida in materia, le cose sono andate velocemente per tutto ciò che è stato diretta ed esclusiva emanazione del CIO.

Lo abbiamo visto con la realizzazione di strategie volte alla reale inclusione: a partire dai Giochi di Parigi 2024 all’insegna della perfetta parità tra atlete e atleti, passando per la cura della rappresentazione e narrazione dello sport femminile, l’attenzione alla sicurezza nell’ambiente sportivo, l’istituzione delle quote antidiscriminatorie negli organi di governance. L’endorsement alla candidatura di Kirstyn Coventry è stato l’ultimo atto della politica inclusiva di Thomas Bach, un restyling voluto per dare credibilità ai valori dell’olimpismo e al vecchio modello di gestione dello sport mondiale. Ma c’è dell’altro, serviva anche parare uno spauracchio. Si dice che dal crescente gruppo BRICS nascerà l’antagonista del CIO e cosa poteva essere meglio, per riequilibrare le dinamiche della geopolitica sportiva, di avere una presidente del Sud del mondo?

Chi è Coventry

Dunque la prima donna presidente del CIO è Kristyn Coventry. Nata e cresciuta nello Zimbabwe (ex Rhodesia) per affinare il suo talento nel nuoto si trasferisce negli USA, all’Università di Auburn in Alabama, dove studia e si allena. Nella sua carriera vince tantissimo. Fatta eccezione per l’oro conquistato dalla squadra femminile di hockey su prato nei Giochi di Mosca 1980, delle 8 medaglie conquistate dallo Zimbabwe nella sua storia olimpica, 7 portano il nome di Coventry.

È anche l’atleta africana più decorata. Dopo il ritiro dalle competizioni torna al suo Paese di origine e diventa ministra dello Sport, della Gioventù, delle Arti e delle Attività ricreative. E lo fa bene, ci crede. Tant’è che per farlo rischia di mettere a repentaglio la reputazione: la nomina da parte del contestato presidente Emmerson Mnangagwa viene vista come un tentativo di portare una figura rispettata, integra e apolitica all’interno di un governo fortemente criticato, anche da Amnesty International, per la violazione dei diritti umani.

Ma Coventry sa bene che le cose si cambiano da dentro e allora accetta. Da grande nuotatrice qual è, non le fanno paura le acque torbide e burrascose in cui il ruolo la getta; le doma, realizza molto, viene riconfermata per un secondo mandato e soprattutto, vive per sé un’esperienza forte in contesto estremamente complicato. Viene da pensare che ora, seduta sulla poltrona più alta dello sport mondiale si sentirà a suo agio come fosse sul divano di casa sua.

Tanto più che il CIO lo conosce bene dopo avervi trascorso 10 anni da eletta in rappresentanza degli atleti prima e nella commissione esecutiva poi. A soli 41 anni, oggi Kirstyn Coventry ha già vissuto tante vite da protagonista e dimostrato di non dimenticare da dove viene, le difficoltà di essere donna, atleta e la sensibilità che ci vuole, se hai la pelle bianca, per diventare un’icona di un Paese africano. Anche se incarni il suo medagliere olimpico.

ANSA

A quell’ANOCA forum sul tema gender equality c’era anche lei. Due giorni di lavori guidati da una commissione per discutere l’efficacia delle azioni già intraprese e di quelle da implementare. Una convention di oltre duecento donne africane in rappresentanza di tutto il continente, in cui si sono snocciolati dati, buone pratiche e casi di studio per capire poi dell’Africa quello che le menti condizionate dall’eurocentrismo non si aspettano ovvero che è il continente con maggiori percentuali di donne negli organi elettivi delle istituzioni sportive e con più iniziative dirette alle pari opportunità e inclusione.

Per prendere atto che ci sono Paesi, come il Sudafrica, in cui la presenza femminile nelle posizioni di leadership è superiore a quella maschile e i cui risultati agonistici dimostrano, anche agli scettici, che fa solo bene. In quell’occasione Kristy Coventry fece un discorso sullo sforzo costante nel creare uno sport più equo, inclusivo e sicuro che ricevette un caloroso riscontro dalla platea continentale. Oggi quella platea si aspetta ancora maggiore impegno e lei, cresciuta vincendo lo scetticismo che scateni se sei bianca a e bionda in un Paese africano, se lo ricorderà bene ogni qual volta squilibri e compromessi la dovessero spingere in direzioni diverse.

Gli articoli usati dal CONI

In Italia, la notizia della prima donna alla guida del CIO è arrivata con un post social del CONI che iniziava così: «Il nuovo Presidente del CIO è Kirsty Coventry (…)». C’è stato bisogno di una valanga di commenti perché l’articolo “il” venisse sostituito con l’articolo “la”. Tema già dibattuto in occasione dell’elezione della nostra prima presidente del Consiglio e che continua a tenere la scena per la strenua difesa del maschile in riferimento al ruolo (il) piuttosto che alla donna che lo ricopre (la).

Quindi nessuna meraviglia. Certo però fa effetto che la notizia per celebrare un momento così importante nella storia dello sport femminile venga data, dal massimo ente sportivo nazionale, con tale svista. Si può interpretare come un segnale della discriminazione strutturale di cui è intriso il sistema e che dà la misura della distanza enorme tra il futuro, in cui ci proietta l’elezione di Coventry (avvenuta tra l’altro in modo schiacciante sui suoi autorevolissimi avversari) e quanto viviamo nel nostro bel Paese.

I vertici delle ormai 50 federazioni sportive nazionali mai hanno avuto una donna alla presidenza (con due piccole eccezioni di Laura Lunetta alla danza sportiva e Antonella Granata allo squash, nella scorsa tornata elettorale). Quindi un tesoretto di oltre 800 ruoli di presidente che lo sport nazionale ha contato nel suo secolo e mezzo di storia, a cui solo due donne hanno avuto accesso. Centri di potere come feudi che manifestano la scandalosa realtà di uomini a presiedere e presidiare una federazione da 8 mandati, ovvero più di 30 anni. Al CONI nulla di diverso: mai una donna alla sua guida e, per la prossima imminente elezione, i nomi dei candidati non sono proprio all’insegna del nuovo che avanza.

Ecco, il quadriennio olimpico in Italia inizia così. E si può dire che nel confrontarlo al modo in cui è iniziato al CIO fa ancora più male?

