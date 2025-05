La fine di una storia spesso lascia l’amaro in bocca, soprattutto quando è stata vissuta intensamente, con passione, al punto da sembrare un sogno; ma quella fine, può diventare l’inizio di qualcosa di altrettanto (o anche di più) meraviglioso.

A Napoli, Khvicha Kvaratskhelia era arrivato con un nome lunghissimo e impronunciabile che si arrampicava intorno al numero 77 sulle spalle, da quella Georgia che sembrava così lontana, ma che poi si è rivelata incredibilmente vicina al cuore e allo spirito partenopeo, per conquistare uno scudetto che mancava dai tempi di Maradona.

Poi qualcosa si è rotto tra Kvaradona e la sua città di adozione, tra incomprensioni tecniche e societarie, storie di mancati rinnovi e denari non adeguati. Così, il giovane georgiano è volato a Parigi per compiere quel salto di qualità a livello europeo che ancora gli mancava per arrivare davvero tra i più grandi del calcio mondiale: e i tifosi del Psg non smettono di stropicciarsi gli occhi a ogni giocata del folletto che salta l’uomo come nessuno, segna o mette in mezzo palloni d’oro, come quello che un giorno gli auguriamo di vincere.

Al difensore inglese Timber gira ancora la testa per come l’ha lasciato per strada nell’azione dell’assist per il gol di Dembelé nell’andata della semifinale di Champions League contro l’Arsenal all’Emirates; e mercoledì 7 maggio, al Parco dei Principi, Kvara potrebbe regalare a Luis Enrique e ai suoi compagni un altro biglietto aereo, con destinazione Monaco di Baviera.

La Dinamo Tbilisi

Le imprese di Kvara, il sogno di una Champions League che non è mai stata così vicina per un calciatore georgiano, sono la chiara manifestazione del momento d’oro che sta vivendo, ormai da qualche anno, il calcio dalle parti di Tbilisi.

All’inizio degli anni Ottanta, la Dinamo faceva sfaceli in campo europeo, arrivando a conquistare una Coppa delle Coppe nel 1981 in finale contro i tedeschi orientali del Carl Zeiss Jena. Quella vittoria fu vissuta come un trionfo di tutto il popolo georgiano: in quegli anni, infatti, la repubblica caucasica era sotto il dominio sovietico e la Dinamo Tbilisi era considerata, di fatto, la vera nazionale dei georgiani, che non si riconoscevano nella maglia bianca o rossa dell’Urss, se non nelle gesta dei loro (pochi, pochissimi, ovviamente per motivi politici) connazionali che la indossavano.

Europei 2024

Oggi esiste una vera nazionale della Georgia, dopo l’indipendenza ottenuta nel 1991, che ha ottenuto lo storico risultato di qualificarsi agli Europei del 2024 in Germania: sul prestigioso palcoscenico continentale, Kvaratskhelia e i suoi compagni non hanno manifestato alcun timore, arrivando a conquistare gli ottavi di finale, dove sono stati eliminati dalla Spagna, ottenendo anche un clamoroso successo per 2-0 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Quel risultato non è stato casuale, non ha nulla di miracoloso: l’ossatura quasi integrale della squadra era la stessa che nel 2023 era arrivata fino ai quarti di finale nell’Europeo Under 21 che si era disputato in parte sul terreno di casa e in parte in Romania; in quell’occasione, però, mancava proprio Kvara.

Le nuove stelle del calcio georgiano si stanno sempre più distinguendo nei maggiori campionati europei: il portiere Giorgi Mamardashvili, dopo le straordinarie prestazione continentale, è uno dei migliori della Liga spagnola e si è già guadagnato un contratto per difendere i campioni d’Inghilterra del Liverpool per la prossima stagione.

Nella Ligue 1 francese, oltre al numero 77 del Paris Saint Germain, i due attaccanti Georges Mikautadze e Zuriko Davitashvili stanno facendo le fortune, a suon di gol, rispettivamente del Lione e del Saint Etienne. Nella nostra Serie A il difensore Saba Goglichidze, classe 2004, dell’Empoli, si sta rivelando come uno dei più interessanti talenti del campionato, attirando le attenzioni di molte grandi, tra cui la Roma e il Milan; sfortunato il suo compagno di squadra e di nazionale Saba Sazonov che, in prestito al Torino, ha disputato solo una partita in campionato, a causa della rottura del crociato.

Andando a guardare, invece, nel campionato locale, la Erovnuli Liga, in testa, a meno di metà stagione, c’è il Saburtalo, campione in carica, davanti al Dila Gori e alla Dinamo Batumi, la squadra da cui il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia.

La fine di una storia può lasciare l’amaro in bocca, è vero. Ma guardando oggi Khvicha Kvaratskhelia, a un passo dalla finale di Champions League, capiamo che quella fine non è stata che un seme: e ora, in Georgia, sta dando frutti meravigliosi.

