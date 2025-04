Durante il papato di Francesco il tema degli abusi sessuali compiuti dal clero ha assunto, per vari motivi, una rilevante centralità. Il pontefice argentino ha, per un verso, introdotto alcuni cambiamenti legislativi significativi, ma per un altro manifestato una consapevolezza limitata della gravità del problema e della necessità di affrontarlo con misure radicali.

Innovazioni giuridiche

Sul primo versante, quello delle innovazioni giuridiche, papa Francesco ha innanzitutto, tra il 2014 e il 2015, istituito la Pontificia commissione per la tutela dei minori, un organismo essenzialmente consultivo e di indirizzo che ha avuto, nei suoi primi anni di attività, una vita travagliatissima, segnata dalle clamorose e sempre polemiche dimissioni di tanti suoi componenti, tra i quali l’inglese Peter Saunders, l’irlandese Mary Collins e il gesuita tedesco Hans Zollner (considerato uno dei massimi esperti mondiali del tema).

Oltre all’istituzione della Commissione, papa Bergoglio ha varato norme più severe per rimuovere più facilmente i vescovi inadempienti nella lotta agli abusi clericali e sollecitato la creazione in ogni diocesi di sportelli per accogliere le segnalazioni e le denunce e offrire supporto psicologico alle vittime.

Un’ulteriore decisione importante è stata presa nel dicembre del 2019 e ha riguardato l’abolizione del segreto pontificio per i “reati sessuali” di abusi sui minori, violenza sessuale e pedopornografia. In virtù di un rescritto siglato a quel tempo da papa Francesco la documentazione relativa alle denunce, alle testimonianze e ai documenti processuali per questi reati conservata negli archivi dei dicasteri vaticani e delle diocesi potrà essere liberamente trasmessa dai responsabili di quelle istituzioni ecclesiastiche ai magistrati civili. Non si tratta ovviamente di un obbligo, ma di una mera possibilità.

Scarsa sensibilità

Non si può dire dunque che il papato sia stato inerte dinanzi alla crisi innescata dalla vicenda degli abusi clericali. Al tempo stesso si è costretti a constatare come, oltre a farsi sostenitore delle innovazioni giuridiche che ho elencato, il papa abbia fatto mostra di una sensibilità e di un’attenzione al tema spesso assai insufficiente. Queste frequenti cadute rischiano di far rimanere solo sulla carta le novità normative introdotte e di bloccare, su questo delicatissimo terreno, il rinnovamento ecclesiale nella misura che sarebbe necessaria.

Mi limito a citare tre esempi di questa scarsa sensibilità.

Il primo è stato il più eclatante e ha riguardato il sacerdote cileno Juan Barros. Costui è stato nominato da papa Francesco, malgrado la fortissima e pubblica opposizione di buona parte dell’episcopato, del clero e dell’opinione pubblica cilena, vescovo di Osorno nel 2015. L’avversione a Barros è proseguita anche dopo la nomina e trovava la sua ragione d’essere nel fatto che il neovescovo tanto caro a Francesco era stato strettissimo collaboratore e complice dell’abusatore seriale pluricondannato Fernando Karadima.

Papa Bergoglio ha difeso strenuamente Barros per anni, sostenendo in più occasioni che contro il vescovo di Osorno non c’erano prove e che la vicenda era stata montata ad arte da persone «stupide» che avevano ingannato i fedeli. Quando ha pronunciato per l’ennesima volta parole come queste durante il suo viaggio in Cile è stato travolto da una marea di critiche e contestato da tutti, persino dal cardinale O’Malley, presidente della summenzionata commissione pontificia per la tutela dei minori.

Solo a quel punto, dinanzi al rischio di aggravare una figuraccia planetaria difendendo l’indifendibile, il papa si è rimangiato tutto, ha dichiarato di essere stato male informato, ha promosso un ampio rinnovamento dell’episcopato cileno e soprattutto ha finalmente rimosso Barros dal ruolo di vescovo di Osorno, senza assegnargli nuovi incarichi.

Il caso di don Rugolo

Il secondo esempio riguarda l’Italia e in particolare il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana. I dialoghi tra costui e il prete Giuseppe Rugolo, condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi per violenza sessuale ai danni di un minore, sono finiti nel materiale del processo celebrato contro Rugolo.

Dalla loro lettura, e dalle motivazioni della sentenza di condanna, risulta evidentissima non solo la benevolenza e la protezione che Gisana ha accordato al prete, poi riconosciuto colpevole, ma anche la sua disponibilità a “coprire” altri preti in situazione analoga o peggiore. Ebbene, anche in questo caso Bergoglio non solo non ha sollevato il vescovo dal suo incarico, ma lo ha addirittura lodato ripetutamente e pubblicamente.

Nel novembre 2023, a processo già in corso e ricevendo in Vaticano un’associazione siciliana, papa Francesco aveva detto di Gisana che era «bravo, questo vescovo, bravo. È stato perseguitato, calunniato e lui fermo, sempre, giusto, uomo giusto. Per questo, quel giorno in cui andai a Palermo, ho voluto fare sosta prima a Piazza Armerina, per salutarlo; è un bravo vescovo». Rosario Gisana, in barba a tutte le promesse di cambiare registro sulla gestione degli abusi, è ancora serenamente al suo posto.

Il terzo esempio è relativo a un importante discorso pronunciato da papa Francesco, sempre nel novembre 2023, dinanzi ai partecipanti al Primo incontro nazionale dei servizi e dei centri di ascolto territoriali per la tutela dei minori e ai vertici della Cei. Dopo qualche accenno genericissimo all’argomento e molte lodi espresse all’indirizzo della chiesa Italiana per il suo impegno su questo terreno, il papa si è concentrato sul problema dell’accesso dei bambini, anche sui cellulari, ai filmati pornografici.

«Dove si fanno, questi filmati? – si è chiesto il papa – Chi è il responsabile? In quale paese? Per favore, lavorate su questo: è una lotta che dobbiamo fare perché si diffonde nei telefonini la cosa più brutta». In questo caso il pontefice aveva individuato un problema certamente reale, ma completamente slegato agli abusi commessi dal clero e lo aveva fatto proprio davanti ai dirigenti della Conferenza episcopale, quella italiana, che ha fatto meno di tutte in Occidente su questo versante e che dunque avrebbe potuto essere fatta oggetto di non pochi rimproveri.

Insomma, sulla questione più cruciale e drammatica che la chiesa cattolica è stata chiamata ad affrontare negli ultimi decenni il papa argentino ha fatto un passo avanti e due indietro, mostrandosi scarsamente capace di apportare all’istituzione che ha diretto quel cambio di passo, quei cambiamenti davvero strutturali che sarebbero necessari per offrire giustizia a chi la attende da anni e speranza a chi sogna un futuro senza abusi.

© Riproduzione riservata