La cucina è luogo di rifugio per la comunità trans

I potluck nelle città indiane che diventano spazi di incontro e accettazione, i corsi gratuiti in Pakistan, le esperienze negli Stati Uniti. Ma anche in Italia, come racconta Chloè Facchini, chef trans e volto della tv, che tiene corsi in carcere

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. La dottoressa Yo