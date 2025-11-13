cibo

La cucina è luogo di rifugio per la comunità trans

carlo gibertini
13 novembre 2025 • 17:45Aggiornato, 13 novembre 2025 • 17:58

I potluck nelle città indiane che diventano spazi di incontro e accettazione, i corsi gratuiti in Pakistan, le esperienze negli Stati Uniti. Ma anche in Italia, come racconta Chloè Facchini, chef trans e volto della tv, che tiene corsi in carcere

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. La dottoressa Yo

Per continuare a leggere questo articolo

carlo gibertini