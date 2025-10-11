La destra riscrive le stragi. Solo il metodo Pio La Torre può frenare questa deriva

Per come la presidente Colosimo e la maggioranza di destra vogliono riscrivere la storia delle stragi, è necessario un documento alternativo che resti agli atti del Parlamento su ciò che è accaduto 30 anni fa in Sicilia. Un altro problema, in commissione antimafia, però è la minoranza. Dov’è?
Per come vogliono riscrivere la storia delle stragi e per come qualcuno vorrebbe cancellare le tracce lasciate a Palermo nell'estate 1992, in Antimafia è arrivato il momento di prepararsi a stendere una relazione di minoranza che ribalti una verità che non ha verità. Un documento che rimanga per sempre agli atti del Parlamento italiano, una certificazione ufficiale su una maggioranza che si rifiuta di vedere cosa è accaduto più di trenta anni prima giù in Sicilia. Come quasi mezzo secolo fa, c