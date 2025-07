Dall’introduzione della norma “bandiera”, zero condanne. E i numeri forniti dal ministro Nordio in commissione sono la prova dell’inutilità della misura voluta dal governo

C’è una legge dello Stato, l’art. 633-bis del codice penale, che promette sei anni di carcere per chi organizza rave party illegali. E c’è un dato ufficiale del Ministero della Giustizia: da quando quella norma è in vigore, non è stata emessa una sola condanna. Nemmeno una.

Era il 31 ottobre 2022 quando il governo Meloni decise che serviva un “decreto anti-rave” urgente, dopo un raduno a Modena che si era concluso pacificamente e senza interventi repressivi, gestito dalle forze dell’ordine con gli strumenti già esistenti. Ma l’urgenza era politica, non giuridica. E il diritto penale venne piegato a scopo propagandistico.

Il primo testo del decreto – art. 434-bis c.p. – fu giudicato da giuristi e magistrati come un caso da manuale di “analfabetismo legislativo”. Concetti vaghi (“raduno”, “ordine pubblico”), soglie arbitrarie (oltre 50 persone), pene sproporzionate (da 3 a 6 anni), e il rischio di intercettazioni e arresti preventivi per giovani con lo zaino in spalla. La norma fu riscritta in sede di conversione, spostata nei reati contro il patrimonio e ribattezzata art. 633-bis. Ma nonostante l’aggiustamento, qualcosa è rimasto immutato: l’inutilità.

Perché l’elemento centrale del nuovo reato – «concreto pericolo per la salute o l’incolumità pubblica, derivante da inosservanza di norme su stupefacenti, sicurezza o igiene» – impone un onere probatorio quasi insormontabile. E infatti i magistrati non lo applicano. I rave continuano. Ma la norma resta.

Secondo i dati ufficiali, comunicati dal ministro Carlo Nordio in Commissione Giustizia, nei primi due anni di vigenza della legge, solo otto persone sono state rinviate a giudizio. Nessuna condanna. Nessun “effetto deterrente”. Le cronache, invece, documentano una ventina di raduni post-decreto: da Bologna (Capodanno 2024 e Pasqua 2024) a Mantova (marzo 2025), da Fornovo San Giovanni (agosto 2023 e Ferragosto 2024) a Cesano Maderno (ottobre 2023), da Galatina a Fabriano (estate 2024), fino a Salerno (novembre 2024), Foligno (Pasquetta 2024), Torino (aprile 2025) e Cinisello Balsamo. Tutti svolti nonostante la minaccia penale, tutti conclusi con identificazioni, fogli di via, a volte denunce: ma mai una condanna ai sensi del 633-bis.

Quando intervengono, le forze dell’ordine preferiscono contestare i reati comuni già esistenti: “invasione di edifici”, “danneggiamento”, “imbrattamento”. È più semplice, più rapido e più efficace. Il nuovo articolo, troppo macchinoso, rimane sulla carta. A prendere il posto delle condanne penali, sono i fogli di via: provvedimenti amministrativi, firmati dal Questore, che vietano il ritorno nei comuni del raduno per anni. Ne sono stati notificati a centinaia. Ma con la giustizia penale non c’entrano nulla.

Il vero effetto del decreto non è stata la fine dei rave. È stata la politicizzazione della scena. I free party sono diventati atti di disobbedienza. Il rave di Capodanno a Bologna si chiamava “Sound of Freedom” e prendeva di mira proprio la legge. A Modena, a un anno dal raduno del 2022, si è tenuta una Street Parade autorizzata per contestare il decreto. A Napoli e Torino, migliaia di persone hanno manifestato con musica e casse mobili.

L’identificazione di “organizzatori” e “promotori”, peraltro, si scontra con la natura stessa dei rave: orizzontali, decentralizzati, senza leader. Provare in tribunale che qualcuno abbia promosso l’evento con dolo specifico – e che da lì sia derivato un pericolo concreto – è una chimera. Non a caso, le procure evitano il 633-bis come la peste.

Il governo ha giustificato la legge dicendo che serviva ad “allinearci all’Europa”. Peccato che nessun altro paese europeo preveda pene simili. In Francia, la sanzione è una multa. Nel Regno Unito si gestisce con ordinanze. In Germania si applicano i reati comuni. Solo in Italia si rischiano sei anni di carcere per un evento musicale non autorizzato. Nessuno, però, li ha mai scontati.

Nel frattempo, la legge resta lì. A uso interno, come monito simbolico per i telegiornali. Eppure i fatti la smentiscono: i rave non sono diminuiti, si sono trasformati. Più mobili, più organizzati, più politici. E mentre il governo rivendica “la fine dei raduni illegali”, i collettivi continuano a battere casse tra capannoni e campagne. A volte con 200 persone, a volte con 2.000. Senza autorizzazione, senza permesso. E, per ora, senza condanne.

Quando una legge non viene applicata, non serve. Quando reprime un fenomeno senza comprenderlo, fallisce. Quando è pensata per spaventare ma non funziona, si rivolta contro chi l’ha scritta. L’art. 633-bis c.p. è tutto questo: il simbolo perfetto dell’inefficacia vestita da fermezza.

© Riproduzione riservata