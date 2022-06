La Chambre de l’Instruction della Corte d'appello di Parigi ha negato l’estradizione richiesta dall’Italia per i dieci ex terroristi rossi arrestati nell’ambito dell’operazione “Ombre rosse” nell’aprile 2021.

Nel gruppo c’era anche tra cui l’ex militante di Lotta continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi. Per ragioni di salute Pietrostefani non è mai comparso davanti ai giudici francesi. Ora spetterà al procuratore generale francese decidere se presentare ricorso per Cassazione.

«Decisione grave»

Da tutti i partiti sono arrivate reazioni di delusione nei confronti della decisione francese: «È una decisione grave» fanno sapere dal Nazareno, mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto che «proteggere i terroristi che hanno ucciso in Italia è una vergogna».

