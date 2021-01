In un’operazione congiunta tra la guardia di Finanza e la polizia di Stato è stato arrestato un cittadino georgiano residente in Grecia che trasportava un grosso carico di cocaina. La sostanza stupefacente era nascosta tra altra merce presente all’interno del tir lungo oltre quindici metri. Sarebbero stati i cani dell’unità cinofila a segnalare la presenza della droga nascosta in un contenitore. Il carico conteneva circa 22 chili di cocaina pura che avrebbero fruttato sul mercato dello spaccio al dettaglio una somma di circa tre milioni di euro. Il conducente è stato arrestato e portato in carcere.

