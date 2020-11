Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, si è tolto la mascherina, giovedì sera, nel corso di una riunione fra i capigruppo del consiglio regionale su come affrontare l’emergenza Covid-19. A provarlo è una foto scattata dal capogruppo dell’opposizione, Ferruccio Sansa. Secondo l’ex candidato del centrosinistra, che dice di avere anche diversi testimoni a sostegno della sua versione, Toti avrebbe inoltre fumato tre sigarette nel corso della riunione. Un altro atteggiamento che di certo non è piaciuto a Sansa è quello tenuto oggi in consiglio regionale: nel corso della riunione di oggi il capogruppo di opposizione ha accusato il presidente Toti di avere platealmente ignorato la discussione passando l’intera durata del dibattito al cellulare tenuto alle volte anche in posizione orizzontale. «Una posizione che a un certo punto mi ha fatto pensare che stesse giocando a Fortnite»: spiega Sansa che poi aggiunge:«È assurdo. Noi parlavamo di morti, di malati e lui era lì al cellulare come se nulla fosse». La Liguria è stata dichiarata ieri zona arancione per via dell’aumento dei contagi da Covid-19.

Sansa ha poi postato su Facebook un’altra foto che vede oggi 10 novembre, il presidente Toti fuori dalla regione mentre fuma e tiene la mascherina abbassata.

© Riproduzione riservata