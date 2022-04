Per la messa di Pasqua presieduta da papa Francesco in piazza San Pietro sono accorsi circa 50mila fedeli, secondo fonti della Santa Sede. Da due anni, a causa della pandemia, non si celebrava la Pasqua sul sagrato della basilica vaticana.

Al termine della messa di Pasqua in piazza San Pietro, prima della benedizione urbi et orbi, ha fatto il giro tra i fedeli e i pellegrini con l'auto scoperta.

«Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza, anche i nostri cuori si sono riempiti di sofferenza», ha detto il papa prima della benedizione.

«Stiamo dimostrando che in noi non c’è ancora lo spirito di Gesù, c’è ancora lo spirito di Caino che guarda Abele non come un fratello ma un rivale e pensa come eliminarlo», ha detto il papa. «Non abituiamoci alla guerra, chiediamo la pace». «Ogni guerra porta con sé strascichi che coinvolgono tutta l’umanità».

