cannocchiale – la società spiegata attraverso i dati

La paura del futuro, così le guerre aumentano l’incertezza dei cittadini

Enzo Risso
25 ottobre 2025 • 14:39

L’80 per cento degli europei intervistati da Ipsos ritiene che le attuali tensioni geopolitiche possano portare a una guerra globale. Un dato che preoccupa l’85 per cento degli italiani, ma anche l’89 per cento degli inglesi, il 77 dei francesi e il 69 dei tedeschi

Terza guerra mondiale. Una parola che fa tremare i polsi solo a pronunciarla. Un’idea che spaventa e preoccupa le opinioni pubbliche. Non a caso la maggioranza dei cittadini europei è fortemente preoccupata per la china che hanno preso le diverse tensioni geopolitiche in atto, dalla guerra in Ucraina con lo scontro con la Russia, al quadro mediorientale con, in primo luogo, la distruzione e il massacro della popolazione palestinese a Gaza. Senza dimenticare ciò che accade nei Balcani, a Taiwan,

Enzo Risso

Analista delle dinamiche valoriali, politiche, sociali e comunicative nel nostro Paese; spin doctor per campagne elettorali e esperto in costruzione di storytelling e sviluppo delle politiche di governance e partecipazione.