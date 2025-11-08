La popolazione invecchia, i medici pure: i lavoratori della sanità sono un’emergenza

true false

Arriviamo che è freddo e immerso in un anomalo silenzio, l’ospedale più grande della città. Sono le ore del cambio turno, quando i visitatori non sono ancora ammessi e gli ambulatori non hanno ancora aperto alle folle. A. ci ha dato appuntamento allo smonto della notte, cerchiamo un angolo per l’intervista, un collega ci cede l’angusto studio. A. sarà l’ultima delle trenta persone che intervisteremo fra Milano e Napoli, per capire la sanità, l’invecchiamento dei lavoratori e che cosa è successo