La popolazione invecchia, i medici pure: i lavoratori della sanità sono un’emergenza

GIUSTINA ORIENTALE CAPUTO
08 novembre 2025 • 17:53

Il lavoro in sanità – anche quello che continuano a svolgere chi ha oltre i 55 anni – deve tornare a riacquistare valore, riconoscimento e rispetto, altrimenti il Ssn rischia di rimanere un guscio vuoto, senza le sue colonne portanti

Arriviamo che è freddo e immerso in un anomalo silenzio, l’ospedale più grande della città. Sono le ore del cambio turno, quando i visitatori non sono ancora ammessi e gli ambulatori non hanno ancora aperto alle folle. A. ci ha dato appuntamento allo smonto della notte, cerchiamo un angolo per l’intervista, un collega ci cede l’angusto studio. A. sarà l’ultima delle trenta persone che intervisteremo fra Milano e Napoli, per capire la sanità, l’invecchiamento dei lavoratori e che cosa è successo

Sociologa. Si occupa di mercato del lavoro, in modo particolare dei fenomeni della disoccupazione, della precarietà, del lavoro nero e più in generale delle condizioni del lavoro nelle aree del Mezzogiorno, con un'attenzione specifica ai percorsi dei soggetti più deboli sul mercato: donne e giovani; si è occupata di immigrazione ed attualmente è impegnata a studiare, sempre a partire dalle dinamiche delle stesse aree del paese, l’evoluzione e l’assetto delle politiche del lavoro e delle politiche sociali.