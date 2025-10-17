false false

L’assemblea dei redattori di Domani condanna con forza il vile attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci e dalla sua famiglia.

Quello che è accaduto è inaccettabile e si inserisce in un clima di sempre maggiore acquiescenza per l’odio nei confronti dei giornalisti, anzi, spesso il potere è il primo a stigmatizzarne il lavoro.

Le parole usate per delegittimare trasformano i cronisti in obiettivi alla portata di tutti.

È dovere delle autorità tutelare la libertà di stampa con il massimo impegno, ogni sforzo meno intenso sarebbe un insulto a uno dei fondamenti della democrazia, la libertà di stampa.

Esprimiamo massima solidarietà a Ranucci e alla sua famiglia.

© Riproduzione riservata