Parla Nives Monda, titolare della “Taverna Santa Chiara” di Napoli che sabato si è scontrata con due clienti israeliani nel suo locale che l’hanno accusata di antisemitismo. «Dal mio ristorante passano tutti, amici ebrei e non, sono antisionista e antiapartheid, non ritratto le mie posizioni». La scrittrice Viola Ardone ha convocato un sit-in di solidarietà

Monta la polemica e scatta la solidarietà dopo il litigio tra una coppia di turisti israeliani e la titolare Nives Monda della “Taverna Santa Chiara” a Napoli.

La lite, scoppiata sabato nel locale sulla questione palestinese e le ragioni del popolo d’Israele, è culminata con un acceso scambio di accuse e l’allontanamento dei due avventori dal locale in cui avevano appena finito di pranzare.

I due turisti, poco dopo, hanno diffuso il video del diverbio, ripreso in tempo reale, scatenando le ire social, sia dei pro Israele sia dei sostenitori della causa palestinese.

«Non mi pentirò delle mie parole – spiega a Domani Nives Monda – non ho avuto nessuna reazione scomposta, ho solo invitato le persone a uscire perché urlavano e nel mio locale c’era gente. Mi hanno accusato di antisemitismo, di terrorismo ma io non lo sono affatto, il mio passato e il mio presente parlano. Dal mio ristorante passano tutti, amici ebrei e non, sono antisionista e antiapartheid, non ritratto le mie posizioni. Ho dato mandato ai nostri avvocati, a breve presenterò denuncia, sarà il giudice a valutare».

Ha annunciato denuncia ai carabinieri anche la coppia di turisti israeliani che ieri hanno incassato la solidarietà dell’assessore comunale al Turismo Teresa Armato, che li ha incontrati in un caffè ma che promette di ascoltare presto anche l’imprenditrice. Il caso finisce così in Procura e lo scontro diventa politico.

La locanda, da anni tappa fissa per turisti e napoletani nel centro storico, a due passi da piazza del Gesù, resta aperta e da stamane riceve la solidarietà dei passanti, dei clienti assieme ai tanti messaggi intimidatori ricevuti via social nelle ultime ore.

Stasera, lunedì 5 maggio, la scrittrice Viola Ardone ha chiamato a raccolta amici, scrittori, artisti e cittadini, per un presidio di solidarietà davanti al ristorante. Anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è recato sul posto a stringere la mano alla ristoratrice. Ed è subito polemica politica. «E’ vergognoso che Manfredi con la sua giunta si schieri con i negazionisti del genocidio. Sto con la Taverna a Santa Chiara e come sempre dalla parte della giustizia, della Palestina e degli oppressi».

Il Comune ha precisato che «non ha preso posizione sulla questione Medio-Orientale». Monda però ribadisce l’assenza del Comune e accusa: «Non ho ricevuto nessuna telefonata, nemmeno un sms. La nostra unica responsabilità è quella di aver preso posizione, nell’ambito della campagna degli Spazi Liberi dall’apartheid israeliano, contro il genocidio palestinese in atto. Nel nostro locale, che accoglie da sempre persone di ogni nazionalità, fede ed etnia, non possiamo tollerare e continueremo a non tollerare alcuna forma di esternazione razzista, sia essa ispirata da antisemitismo, islamofobia, o, come in questo caso, razzismo antipalestinese».

