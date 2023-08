Il 10 aprile del 1991 la nave Moby Prince dell’allora giovane armatore Vincenzo Onorato si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo, ferma all’ancora, all’uscita del porto di Livorno. Morirono 140 persone, tra passeggeri ed equipaggio, compreso il comandante Ugo Chessa e sua moglie, che per una volta aveva deciso di accompagnarlo nel viaggio. Due processi si sono conclusi senza condanne. Trentadue anni dopo, i familiari delle vittime continuano a chiedere alla politica una commissione d’inchiesta per l’accertamento della verità.

«Non possiamo aspettare altri anni per mettere fine a questa vicenda». Luchino Chessa, uno dei due figli del comandante del Moby Prince Ugo Chessa, è stanco. La voce, al telefono, è piena di sconforto e di rabbia. Sono 32 anni che il pensiero è fisso al 10 aprile 1991, in cui ha perso il padre comandante e la madre, che per una volta aveva deciso di accompagnarlo in viaggio.

Quella notte la nave Moby Prince, dell’allora giovane armatore Vincenzo Onorato, si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo, ferma all’ancora, all’uscita del porto di Livorno. Morirono in 140 tra passeggeri ed equipaggio. Tutti a bordo del traghetto, per ore alla deriva, senza soccorsi. Sulla petroliera si salvarono tutti. Ancora oggi, estate 2023, mentre prepara la valigia per qualche giorno di vacanza, continua a scrivere lettere ai politici per sollecitarli a proposito di un promessa non mantenuta, l’istituzione di una nuova commissione d’inchiesta.

«Facciamo seguito alla precedente lettera inviatale lo scorso maggio...» hanno scritto il 31 luglio al presidente della Camera Lorenzo Fontana. Avevano scritto anche alla premier Giorgia Meloni. Anche lì nessuna risposta. Come ogni anno, Luchino si prepara per andare a Chia, la bellissima spiaggia vicino Cagliari, frequentata con suo padre, per anni considerato il carnefice di quella strage.

L’uomo che come un principiante si era scontrato con un'enorme petroliera ferma all'uscita dal porto. Era distratto. C'era la nebbia. Guardava Barcellona Juventus di Coppa delle Coppe, assieme al resto dell'equipaggio. Così si disse. Un paradosso, per uno a cui del calcio non fregava nulla. Era considerato il miglior comandante della flotta Navarma.

Un anno fa, Luchino era a Chia per un'intervista, per il documentario Il mistero Moby Prince (Rai2). Era pieno di fiducia, sperava che la verità fosse a un passo. Da una settimana ci aveva lasciato suo fratello Angelo, l'altro figlio del comandante, che più aveva lottato per la verità, spendendo soldi e anni di vita nelle indagini private. Fino all'ultimo giorno. Angelo ha nascosto la sua malattia, trasmetteva la voglia di lottare, parlava per ore degli errori giudiziari, delle cause civili, delle nuove perizie.

«Non so come farò senza di lui», diceva commosso Luchino un anno fa, «ma manca poco. Ora faranno le ultime audizioni e poi finalmente sapremo cosa ha provocato lo scontro».

Un anno dopo sembra di essere tornati indietro di dieci. Solo nebbia, di nuovo. In mezzo, la fine della legislatura interrotta bruscamente, il lavoro della commissione Romano rimasto a metà. Poi una campagna elettorale carica di promesse e a novembre il testo per una nuova commissione parlamentare. Sono trascorsi altri otto mesi. Nessun passo avanti. Solo illusioni. La politica prende tempo. Ha altre priorità. Mette in coda la strage dimenticata. Uno dei tanti misteri italiani.

Le promesse

«Ci vogliono 10 minuti per approvare» assicura Pietro Pittalis di Forza Italia, ma il Parlamento sta andando in ferie. «Entro settembre ci sarà la Commissione» assicurano dalla maggioranza. Ma in autunno c'è la legge di bilancio. Il rischio è di arrivare all'anniversario numero 33 senza nessuna novità, nessuna traccia da seguire, altre rose da lanciare in mare, i 140 nomi letti con la voce rotta, nuove promesse.

Per una strana ironia della sorte, di commissioni di inchiesta parlamentare non si è mai parlato tanto come in questa estate. «Ma le commissioni sul Covid e sul reddito di cittadinanza servono solo per mettersi in mostra», sbotta Nicola Rosetti, figlio di Sergio Rosetti, motorista del Moby Prince, svestendo i panni istituzionali dell'Associazione 140.

«Sono stronzate. Le commissioni di inchiesta dovrebbero occuparsi di Moby Prince, Ustica, delle stragi impunite di questo Paese. Siamo stati pazienti finora, ma la pazienza ha un limite, dopo 32 anni. La nuova commissione deve chiedere a Vincenzo Onorato, il patron della Moby, cosa successe quella notte. Deve interrogare Snam e Agip che non hanno mai detto tutta la verità».

Due processi hanno portato a zero condanne. Ci sono altre due indagini in corso, ma dovrebbe essere accertato il reato di strage per poter andare avanti, tutte le altre ipotesi di reato sono ormai andate in prescrizione. Dopo il fallimento della giustizia ordinaria, oggi le commissioni di inchiesta parlamentare sono l'unico strumento che resta per arrivare a una verità. Ce ne sono state già due, ma ogni volta interrotte poco prima di terminare il lavoro. E il lavoro da fare - dopo gli errori e l'inerzia di anni – era tanto.

La prima commissione di inchiesta in Senato nel 2018 ha detto cosa non successe. Ha smontato le false verità dei processi, portando nuove prove, nuove perizie. Oggi sappiamo che non c'era nebbia. Che l'equipaggio non era distratto dalla partita. Che non c'era nessuna avaria al motore. Poi è arrivata la commissione della Camera. Le indagini e le audizioni sono andate avanti, con l’obiettivo di scoprire le cause della collisione.

Fino a lasciare in piedi solo uno scenario. Non c'erano bombe. Non ci furono esplosioni. L'incidente fu dovuto – è scritto nelle conclusioni - «ad un cambio di rotta improvviso provocato dall'altrettanto improvvisa comparsa di un terzo natante davanti al traghetto». Sappiamo anche che «l'Agip Abruzzo era ancorata in zona di divieto e che si era resa invisibile per un black out e per una nube di vapore acqueo dovuto all'avaria degli impianti».

La famosa nebbia. Che non c'era. Conosciamo la dinamica ma non l'identità della terza nave, perché la commissione è stata costretta a interrompere il lavoro prima delle ultime audizioni. Resta un interrogativo non da poco. Il traffico, quella notte, nella rada di Livorno era intenso. C'erano le navi americane di ritorno dalla guerra del Golfo, terminata da appena una settimana. Trasportavano materiale alla vicina Camp Darby. Fu una di queste navi a interferire con la rotta della Moby Prince? Per esempio quella che compare nelle comunicazioni radio con il nome in codice Theresa? O forse c'era una bettolina, che stava facendo bunkeraggio non autorizzato, ovvero prendendo del carburante clandestinamente proprio sotto la petroliera Agip Abruzzo.

Resta in piedi anche la pista più misteriosa, quella del peschereccio Oktobar21, nave somala della flotta Shifco su cui indagherà pochi anni dopo la giornalista Rai, uccisa a Mogadiscio, Ilaria Alpi. Ipotesi che le prime due commissioni hanno lasciato aperte.

Il tempo non è infinito. I protagonisti di quella notte invecchiano, muoiono, con loro rischia di sparire la possibilità di ricostruire quello che successe. È morto il comandante dell'Agip Abruzzo Renato Superina, ci ha lasciato il comandante della capitaneria di porto Albanese, restano da interrogare altri protagonisti.

«Siamo all'ultimo miglio», «Siamo a un passo», «Manca poco». Slogan che andrebbero bene se solo si cominciasse a indagare dove non si è fatto. Nel 2015 quando era tutto fermo, Loris Rispoli, fratello di Liana e leader dei familiari delle vittime, cominciò lo sciopero della fame. E diede la spinta all'inizio della prima Commissione.

«Forse l'unica cosa che la politica capisce – dice Nicola Rosetti - sono i gesti eclatanti. Le lettere educate e i toni pacati non bastano. Dicono che se ne parla a settembre, perché ora il parlamento va in vacanza per quattro settimane. Io ad agosto invece non mi fermo un giorno. Faccio il rappresentante. E lavoro sempre».

Luchino a Chia si prenderà qualche giorno di riposo dall’attività di medico, a Cagliari. Ancora oggi ricorda quando iniziò giovanissimo la professione, medico di bordo sul Moby Prince, comandato dal padre. La notte del 10 aprile 1991 non era imbarcato.

Assieme al padre c'erano tanti suoi vecchi colleghi. Era primavera, i turisti erano pochi. La metà delle 140 vittime erano lavoratori della nave. È stata la più grande strage sul lavoro della storia repubblicana. La più grande tragedia della marineria italiana. Resta un mistero irrisolto. Dimenticato.

