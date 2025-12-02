l’affare immobiliare del ministro

La villa di Salvini, il rogito firmato dal notaio del Ponte

Il ministro Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini
Il ministro Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini
Nello Trocchia
02 dicembre 2025 • 07:00

Nella dimora da 674 metri quadri in una zona vip di Roma è stata spostata anche la sede legale della ditta di Francesca Verdini, la società di produzione Casa Rossa

La villa da 674 metri quadrati comprata a un prezzo stracciato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, assieme alla compagna Francesca Verdini non sarà soltanto il loro nido familiare. Ma è diventata anche la nuova sede legale della Casa rossa, la società cinematografica di Verdini che spesso lavora con affidamenti pubblici. La dimora dagli atti catastali risulta di 28 vani, divisa in quattro piani, incluso il seminterrato. Si trova nell’esclusiva via della Camiluccia, non nel cuore a

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.