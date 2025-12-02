La villa di Salvini, il rogito firmato dal notaio del Ponte

Nella dimora da 674 metri quadri in una zona vip di Roma è stata spostata anche la sede legale della ditta di Francesca Verdini, la società di produzione Casa Rossa
La villa da 674 metri quadrati comprata a un prezzo stracciato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, assieme alla compagna Francesca Verdini non sarà soltanto il loro nido familiare. Ma è diventata anche la nuova sede legale della Casa rossa, la società cinematografica di Verdini che spesso lavora con affidamenti pubblici. La dimora dagli atti catastali risulta di 28 vani, divisa in quattro piani, incluso il seminterrato. Si trova nell’esclusiva via della Camiluccia, non nel cuore a