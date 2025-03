Fischiato, insultato, minacciato, addirittura picchiato. La vita di un arbitro sta diventando sempre più pericolosa. Non siamo qui a discutere di rigori negati, sviste, Var, uniformità di giudizio, discrezionalità di interpretazioni. Lasciamo volutamente da parte gli errori e le polemiche.

Concentriamoci sull’escalation delle violenze nei confronti dei direttori di gara. Regna lo sconcerto e aumenta la paura. Troppi i casi, da nord a sud Italia, dal calcio al basket.

A Bianco, comune di Reggio Calabria, un arbitro 15enne della sezione di Locri durante una parrtita tra Giovanissimi ha dovuto ricorrere alle cure mediche insieme al padre. Aggrediti entrambi da un dirigente che accusava il giovane di non velocizzare le procedure del match.

A fine gennaio nel palazzetto di Ciconia, frazione di Orvieto, al termine di una partita di basket, Divisione regionale 2 Umbria, lo spogliatoio si è trasformato in un Far West: un dirigente sferra un colpo in testa all’arbitro mentre una tifosa impedisce l’intervento delle forze dell’ordine. Violenza fisica ma anche verbale con insulti da parte di tifosi. Tifosi che spesso sono i genitori degli stessi giocatori.

Lo scorso 8 marzo, proprio nella Giornata Internazionale della donna, una mamma di un giocatore ha urlato “vai a fare la prostituta” ad Alice Fornasier mentre arbitrava una partita di basket del campionato maschile di Divisione regionale 1.

In provincia di Rimini, durante una partita di calcio Under 17 un giovane arbitro della sezione di Cesena viene accerchiato e aggredito verbalmente: sei un ciccione maledetto. Qualcuno potrebbe obiettare che le esternazioni odiose esistono da sempre, sul modello “arbitro cornuto”, ma la situazione ora è diventata particolarmente grave.

Le pietre di Galeano

Le intemperanze di nomi famosi non alleggeriscono un clima già molto teso, anche se una maxi-squalifica può costituire un monito contro i comportamenti antisportivi, è il caso dei nove mesi inflitti all’allenatore del Lione Paulo Fonseca per il suo gesto di sfida, aver avvicinato la testa a quella dell’arbitro.

Eduardo Galeano lo ha descritto in un mirabile racconto: «Il lavoro dell’arbitro consiste nel farsi odiare. Lo fischiano sempre, non lo applaudono mai. Nessuno corre più di lui. Tutto il tempo galoppa, sfiancandosi come un cavallo, questo intruso che ansima senza sosta tra i giocatori e, come ricompensa di questo sacrificio, la folla grida e chiede la sua testa. E un lavoro brutto quello dell’arbitro. Ci sarà sempre una frangia pronta a scagliargli le pietre del venduto».

Le pietre di Galeano nella realtà di oggi sono spesso mani alzate, calci e pugni. Clamorosa la decisione presa a dicembre dai 14 presidenti delle sezioni arbitrali del Lazio: troppe violenze contro di noi, non faremo designazioni per tutte le partite dei campionati dilettantistici e giovanili. Senza arbitri non si può giocare, ergo per l’intero week end del 7-8 dicembre 2024 il calcio laziale, dall’Under 14 all’Eccellenza, si è fermato.

Ripugnante quando accaduto il 16 febbraio 2025 in provincia di Venezia, a Cantarana di Cona. Un arbitro 17enne della sezione di Padova trasportato in autombulanza all’ospedale di Piove di Sacco: ha ricevuto una testata allo zigomo da un baby calciatore in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore durante una partita Allievi Under 17. La testata lo ha fatto crollare a terra, sbattere la nuca, mentre altri due giocatori coetanei lo colpivano alle gambe.

«Per questo episodio c’è stata una pena esemplare, sono stati comminati 16 anni di squalifiche in totale. È stato applicato il nuovo articolo 35 del Codice di giustizia sportiva che ha di fatto raddoppiato le pene», sottolinea Antonio Zappi, nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Sin dall’inizio del suo mandato, il 14 dicembre 2024, ha premuto l’acceleratore della velocità per contrastare alla radice i fenomeni violenti contro i direttori di gara. «Abbiamo la consapevolezza che la violenza nella società non la elimineremo ma abbiamo il dovere di agire a più livelli. Da sempre come AIA coltiviamo la prevenzione e la formazione, è una nostra tradizione incontrare le società per promuovere un percorso di educazione civica, la diffusione della legalità e del rispetto delle regole. Ma adesso è necessario alzare il livello delle risposte punitive e repressive».

I numeri e i codici

Il contesto è serissimo, nonostante il monitoraggio dei casi di violenza sia in leggero calo. Al 31 maggio 2024 in Italia sono stati 519 nei confronti degli arbitri. Dall’inizio di questa stagione, invece, i casi di violenza sono 160. «Stiamo lavorando su due livelli, uno riguarda l’ordinamento sportivo e l’altro l’ordinamento legislativo».

Zappi illustra a Domani il modus operandi. «Dal punto di vista dell’ordinamento sportivo ho appena portato l’esempio della punizione esemplare con il recente caso in provincia di Venezia per sottolineare come sia stato inasprito il codice di giustizia sportiva con l’entrata in vigore del nuovo articolo 35 nell’aprile 2023. A brevissimo incontreremo il ministro dello Sport e il ministro dell’Interno perché l’idea è quella di modificare l’articolo 583 quater del codice penale. In modo tale che chi compia azioni violente nei confronti di un arbitro, cioè verso colui che deve diventare un vero e proprio magistrato dello sport, potrebbe subire l’arresto in flagranza di reato. C’è già un ordine del giorno approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati nel novembre 2024, progetto bipartisan presentato dall’onorevole Barbagallo, che impegna il governo a legiferare in merito. Di fatto si vorrebbe estendere la medesima tutela che viene applicata per la sicurezza degli operatori sanitari o sociosanitari in pronto soccorso e negli ospedali».

Viene da chiedersi, ma chi glielo fa fare a un ragazzo o a una ragazza di diventare arbitro con il rischio di essere insultati o picchiati? C’è una crisi di vocazione nella categoria?

«Dopo il Covid abbiamo registrato una ripresa delle iscrizioni ai nostri corsi. Diciamo che il reclutamento dei giovani arbitri non è in crisi ma potrebbe migliorare. Ci sono tanti ragazzi di qualità, anche giocatori che dopo un percorso nelle giovanili avrebbero l’aspirazione di iniziare ad arbitrare, ma che vengono dissuasi perché temono proprio questa crescente violenza, insulti compresi. Per noi aumentare il numero degli arbitri sarebbe un vantaggio dal punto qualitativo, avere una base più ampia vorrebbe dire produrre arbitri migliori. Posso semplificare per rendere l’idea: noi in alcune categorie riusciamo a coprire le partite, non a designare l’arbitro più bravo. Se avessimo più arbitri potremmo fare un lavoro migliore. Confesso che nel mio ruolo di presidente AIA il momento più brutto è la domenica pomeriggio alle ore 17, quando arriva il resoconto della giornata. Diventa un momento drammatico dover ascoltare le telefonate dei dirigenti che comunicano la notizia di un episodio violento».

Il doppio tesseramento

Prevale più la rabbia o la frustrazione?

«L’umiliazione. Come quando sono andato di corsa al pronto soccorso e ho trovato la madre di un giovane arbitro che era stato aggredito. Era lei che quasi quasi consolava me, dicendomi: grazie di essere qui, sa, cosa vuole, può succedere. Ecco, mi sono sentito veramente umiliato, è stato il momento più basso del mio ruolo dirigenziale perché ero io che avrei dovuto dare delle risposte a lei. Da qui si avverte la necessità assoluta di far qualcosa di più e di meglio».

Un impegno concreto è sicuramente il doppio tesseramento, l’iniziativa promossa due anni fa dal presidente della Federcalcio Gravina insieme all’AIA. In pratica un giovane calciatore può anche tesserarsi come arbitro. Ad esempio, al sabato gioca nel campionato Under 16 e la domenica arbitra il campionato Under 14.

Un cambio di paradigma: l’arbitro non viene visto più come avversario ma come uno di noi. L’esperimento di questa contaminazione è interessante in ottica futura. Riuscirà a cambiare la percezione degli arbitri da parte degli stessi familiari/tifosi in tribuna?

