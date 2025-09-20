Lazio-Roma, il derby delle curve criminali: quei legami con il boss Senese

Sono cinque i calciatori biancocelesti ascoltati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma: nessuno è indagato, ma sono stati interrogati per ricostruire pressioni, affari e possibili minacce mosse da frange violente del tifo. Dalle carte dell’inchiesta emerge come gli affari intorno all’Olimpico facciano giri enormi per tornare sempre al boss Michele Senese. Per la società di Lotito quello di domenica sembra il derby più amaro e complicato, tra il rischio ordine pubblico e l'acrimonia del pubblico per l’inizio di campionato a rilento