L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì 5 aprile all’ospedale San Raffele di Milano, le sue condizioni sono gravi.

«Il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché “Il paese ha bisogno di noi!"». Lo rende noto l’ufficio stampa di Forza Italia, spiegando che «tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre».

A quanto riporta il Corriere della Sera la patologia del sangue che ha portato il leader di Forza Italia a essere ricoverato all’improvviso è la leucemia. La malattia ha causato anche il recente ricovero precedente. La polmonite di cui si è parlato in un primo momento è perciò una complicazione sopraggiunta sul fisico debilitato.

Era atteso per questa mattina il bollettino medico ufficiale, per poter fare chiarezza sulla gravità della patologia dell'ex premier, ma la pubblicazione è stata rimandata. Il dottor Alberto Zangrillo, primario di anestesia dell’ospedale e coordinatore del reparto dove si trova Berlusconi, è l’unico a poter fornire informazioni pubbliche sul reale stato di salute. Davanti all'istituto sanitario si trovano decine di giornalisti in attesa.

«La notte scorsa bene, le condizioni sono stabili, vogliamo essere ottimisti. Non molla mai», ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani al Tg1 Mattina. La sua leadership in Forza Italia non è mai stata messa in discussione: «C'è un solo leader, non ci sono correnti e correntine, capi e capetti», ha aggiunto Tajani, ricordando che «Berlusconi fino all'altro ieri sera ha lavorato» attivamente anche alla «riorganizzazione territoriale» del partito.

Berlusconi era già stato ricoverato nel nosocomio milanese la settimana scorsa, da lunedì 27 marzo a giovedì 30, e adesso si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica del San Raffaele, padiglione Q1, dove ha trascorso la notte.

Il leader di Forza Italia attualmente senatore, come sempre, è seguito dal professor Alberto Zangrillo, direttore del reparto e fratello del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Le visite

LAPRESSE

I figli e la fidanzata Marta Fascina si sono recati in visita all’ospedale. Nell’arco della giornata di ieri nella struttura sono arrivati Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e Luigi. Oltre a loro anche il fratello, Paolo Berlusconi, che uscendo dall’ospedale ha commentato: «È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta». Gli è stato chiesto dell’umore del leader di Forza Italia: «Il nostro è buono», ha detto Paolo, rispondendo ai cronisti.

«Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla», ha detto mercoledì Tajani a margine della ministeriale Nato a Bruxelles.

© Riproduzione riservata