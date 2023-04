Prima di ogni altra cosa venivano le mazzette, «utilità nella vendita della funzione», le chiama il giudice per le indagini preliminari di Perugia che giovedì mattina ha ordinato l’arresto della collega Giorgia Castriota, giudice al Tribunale di Latina, principale indagata di una vicenda di corruzione che tira in ballo le nomine di professionisti esterni per la gestione di società sotto sequestro. Tra le utilità anche rolex, l’abbonamento alla tribuna vip della Roma e, ovviamente, soldi.

L'inizio di tutto

La storia inizia nel 2018 quando Castriota firma il sequestro preventivo di varie società, tra cui la Isp Logistica srl e indica nel ruolo di amministratore giudiziario Stefano Evangelista, tra gli indagati. Quest’uomo non è scelto a caso ma in quanto parte di una rete amicale della giudice, di cui fanno parte anche Silvano Ferraro, in rapporti stretti con Castriota e scelto da Evangelista come coadiutore, e Stefania Vitto, che sarà nominata amministratore legale delle società sequestrate dopo che il primo amministratore, Stefano Schifone, viene costretto alle dimissioni con una scusa (la malattia della moglie).

Ci sono tante storie dentro la storia madre dell’ennesimo scandalo che travolge le nomine giudiziarie al Tribunale di Latina e alcune sono tragicomiche. Giorgia Castriota, classe 1978, cosentina, voleva fare l’avvocato, dopo la pratica legale in uno studio della sua città partecipa al concorso in magistratura e nel 2012 lo vince, viene applicata prima in Calabria, poi all’ufficio indagini preliminari di Latina.

È una donna che spende, emerge dalle carte, circa duecento euro a settimana tra psicologo e psichiatra, sogna di comprare un anello di Bulgari da 1500 euro, vorrebbe un Rolex, spesso fa shopping nella boutique più costosa di Latina che sta proprio nei pressi del Tribunale. E tutto questo fa sì che lo stipendio del ministero della Giustizia, che supera abbondantemente i tremila euro mensili, non le basti nemmeno per pagare la colf.

È probabilmente questo uno dei motivi che la spingono a mettere i suoi amici e l’uomo con cui ha una relazione sentimentale dal 2017 nell’amministrazione di un gruppo di società sequestrate a Fabrizio Coscione, un imprenditore di Aprilia su cui nel 2016 viene avviata una indagine per reati tributari.

Proprio Coscione si rivelerà il tassello avvelenato: titolare di un piccolo impero della logistica e delle coop di facchinaggio, ha anche una televisione locale e una squadra di calcio. Coscione si accorge quasi subito che l’amministratore giudiziario scelto dal giudice, Stefano Schifoni, ha rapporti che appaiono anomali con la gestione giudiziaria “opaca” delle sue società e dunque presenta un esposto alla procura di Milano.

L’investigatore privato

Ma fa anche altro: paga un investigatore privato e lo mette alle costole della giudice titolare dell’indagine sull’evasione fiscale. E scopre che ha una relazione sentimentale con il coadiutore Stefano Ferraro. Il cerchio è praticamente chiuso e manda tutto alla Procura di Perugia, che partirà da questi elementi per l’inchiesta sulla corruzione e troverà subito conferme determinanti ai fini della composizione del quadro complessivo delle mazzette.

Soldi versati al giudice in modo stabile, con cadenza mensile e che servono a Giorgia Castriota non soltanto per le esose spese correnti ma anche per pagare debiti pregressi «quantificabili in complessivi 1.974,99 euro riferibili, ragionevolmente, al pagamento rateale finalizzato all’estinzione dei debiti contratti con vari istituti finanziari», si legge dal lavoro di verifica della guardia di finanza.

Per quanto tutto sembri abbastanza ben congegnato, qualcosa sfugge e Fabrizio Coscione, già nella sua prima denuncia, indica elementi di forte anomalia, in merito ad accordi che «avrebbero finito con il depauperare le società sequestrate, sviandone la clientela», scrive la giudice Natalia Giubilei che ha disposto l’arresto della collega.

Le società sequestrate producevano soldi, dunque liquidazioni alle persone indicate per l’amministrazione giudiziaria e quindi per la giudice che li aveva nominati. Ufficialmente nessuno sapeva delle relazioni personali, eppure qualche sospetto girava anche all’interno del tribunale di Latina, di sicuro una cancelliera e un magistrato avevano dubbi sull’amicizia tra Ferraro e Castriota, al punto che quest’ultima se ne lamenta piccata come risulta dalle intercettazioni. Quel che è certo è che il “gruppo di amici” era consapevole che si stesse consumando una illegittimità (quantomeno) nelle nomine fatte dal gip e ciò esplode quando il primo rappresentante delle società, Stefano Schifone, viene costretto alle dimissioni perché denunciato da Fabrizio Coscione. E al suo posto viene indicata l’altra indagata eccellente di questa storia, Stefania Vitto. Schifone si dimette a ottobre del 2022, la Vitto verrà chiamata su indicazione dell’amministratore, Evangelista, il quale scrive nella motivazione che «ha dato prova nel tempo di essere persona affidabile». Eppure, subito scattano preoccupazioni interne vista l’amicizia strettissima e pregressa tra Vitto e Castriota.

Il 19 dicembre 2022 Castriota dice a proposito della nomina all’amica: «Io mi sono permessa a trovargli il lavoro….a trovargli delle cose per darle degli strumenti». In tre mesi Vitto viene retribuita con 30mila euro per il ruolo che ricopre nell’amministrazione giudiziaria delle società sequestrate a Coscione.

E, in fondo, era tutto annunciato. A novembre 2022 la Castriota diceva alla sua amica Stefania Vitto: «Stefà tu oramai là sei la padrona». Le due si sono conosciute per la comune passione per la Roma e per i cani. Vitto è un’esperta di cucina salutista per quattrozampe vip, per i quali prepara menù senza zuccheri citati anche in diversi servizi di comunicazione specializzata.

L’amicizia con la giudice cosentina le cambierà la vita come ella stessa si lascia sfuggire nelle intercettazioni telefoniche copiose tra le due. Condividono anche altre cose, persino carte di credito presso Poste. Ciò rende «granitico il quadro accusatorio» della procura di Perugia e assai evidente ciò che è accaduto negli ultimi mesi.

Un patto destinato a continuare perché l’idea della Castriota era quella di portare le società al fallimento e poi seguire anche le nomine della curatela. Intanto aveva «consentito ed avallato le liquidazioni del compenso della Vitto a carico delle predette società in modo da costituire la provvista per la pattuita remunerazione illecita, agendo per danneggiare Coscione Fabrizio, imputato nel procedimento 6916/2016», scrive la giudice di Perugia.

In tutta questa storia sono stati pagati onorari calcolati dagli investigatori di Perugia in 330mila euro. L’indagine è stata tenuta sotto segreto strettissimo per mesi e solo poche settimane fa ne sono venuti a conoscenza la Castriota, Ferraro e Vitto per via della proroga delle intercettazioni. Così scatta l’allarme tra i tre, che, infatti, ne parlano nelle ulteriori intercettazioni da cui si scopre che stavano per cambiare o distruggere gli apparecchi telefonici e i computer.

Il tribunale di Latina, lo stato, ne escono a pezzi e ormai appare compromesso persino il procedimento a carico di Fabrizio Coscione, che è parte danneggiata pur essendo imputato per i reati tributari. Il punto è che attorno a lui c’era «un gruppo di professionisti che, con l’appoggio del giudice, e in virtù dei poteri alla stessa attribuiti dall’ordinamento, pilotano nomine ed incarichi, intrecciandosi fra di loro, in un rapporto di reciproca convenienza economica».

Il precedente

Una storia già vista a Latina, nel marzo del 2015, quando fu arrestato il capo della seconda sezione fallimentare del tribunale, Antonio Lollo, l’uomo che pilotava le nomine delle curatele ricevendone regali e mazzette (vicenda chiusa con il patteggiamento). Esattamente otto anni più tardi il medesimo meccanismo ritorna.

Il giorno dell’arresto di Giorgia Castriota , quando otto uomini della guardia di finanza si sono recati al primo piano del palazzone di piazza Buozzi, si è rivissuto l’incubo del 2015. «Ci risiamo», ha titolato Latina Oggi ed è proprio così, siamo a un remake del film dell’orrore della giustizia pontina. Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone è giunto a Latina nel primo pomeriggio di giovedì per seguire personalmente le perquisizioni presso l’ufficio delle indagini preliminari, ha fatto visita alla presidente Caterina Chiaravalloti ed è stato accompagnato al termine dell’operazione dal coordinatore dei gip di Latina, Pierpaolo Bortone, visibilmente scosso. Lunedì inizieranno gli interrogatori.

