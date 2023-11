Dopo lo sfratto dalla casa in comodato d’uso, Alessandra Sorcinelli pubblica le promesse dell’ex presidente del consiglio: non solo la casa, ma anche le azioni di Mediolanum per fare «le signore tutta la vita»

«Se divento presidente della Repubblica, i processi sono tutti finiti». Ma anche: «Ti do azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% del valore in Borsa». Sono le promesse di Silvio Berlusconi a Alessandra Sorcinelli, che pubblica gli audio. L’ex “olgettina” assolta dai processi Ruby che seguirono gli scandali delle “cene eleganti” e dei “bunga bunga”, va all’attacco su Instagram.

Dopo la morte di Berlusconi, le “olgettine” – ospitate in via dell’Olgettina a Milano, dove risiedevano in appartamenti concessi in comodato d’uso –devono sloggiare. Anche Alessandra Sorcinelli deve restituire la casa. E pubblica l’audio nel quale il Cavaliere spiega perché ha scelto la formula del comodato: «Questo contratto è la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo», dice il leader azzurro. E cioè «appena è finito il processo, credo entro qualche mese. Anche perché – aggiunge Berlusconi – «se io il 10 febbraio (2021) vengo eletto presidente della Repubblica, i processi sono tutti finiti». Del resto, «andare contro il presidente della Repubblica è una cosa addirittura sovversiva».

Ma non basta, nell’audio Berlusconi dice: «Ti do azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% del valore in Borsa. Avete azioni che valgono tre milioni e portate a casa 300mila euro all'anno. È come avere contanti», ovvero «siete delle signore per tutta la vita». «Se mi dici che vuoi solo 1,5 milioni così e 1,5 in azioni - spiega il Cavaliere - ti do 1,5 milioni in azioni che ti rendono 150mila euro, ma gli altri 1,5 milioni non rendono nulla».

Promesse non mantenute, poi lo sfratto. Sarcinelli nel video su Instagram strappa dei fogli.

