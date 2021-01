L'ex governatore della Calabria Mario Oliverio (Pd) è stato assolto dalle accuse di corruzione e abuso di ufficio. Oliverio era stato coinvolto nell'inchiesta 'Lande desolate' per presunte irregolarità negli appalti di alcuni lavori a Cosenza, Lorica e Scalea.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Catanzaro al termine del processo con rito abbreviato con la formula della insussistenza del fatto. La procura aveva chiesto una condanna a quattro anni e otto mesi di carcere. Oliverio, poi sostituito dalla esponente di centrodestra Jole Santelli alle successive elezioni, venne raggiunto mentre era in carica da un provvedimento di obbligo di dimora a S.Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Il provvedimento era poi stato annullato dalla Cassazione.

